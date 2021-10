టెస్లా, స్పేస్‌ ఎక్స్‌ తాజాగా ‘టెక్సాస్‌’.. ఎలన్‌ మస్క్‌ మరో ప్రయోగం !

Elon Musk: అతి తక్కువ కాలంలోనే తన తెలివి తేటలతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నుడిగా మారిన ఎలన్‌ మస్క్‌ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌, సోలార్‌ టెక్నాలజీ, స్పేస్‌ టూరిజం, డ్రైవర్‌ లెస్‌ కారు అంటూ మాట్లాడే ఎలన్‌ మస్క్‌ తొలిసారిగా అకాడమిక్‌ అంశాలపై స్పందించారు.

యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ టెక్సాస్‌

త్వరలో యూనివర్సిటీ పెట్టాలని అనుకుంటున్నట్టు ఎలన్‌ మస్క్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. టెక్సాస్‌ యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌ పేరుతో కొత్త యూనివర్సిటీ స్థాపించే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు వెల్లడించాడు. విద్యారంగంలో అడుగు పెట్టాలని ఉందంటూ ఎలన్‌ మస్క్‌ తాజా నిర్ణయం పట్ల నెటిజన్లు సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నారు.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021