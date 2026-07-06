 రూ.2,000 కోట్లతో నెక్స్ట్ భారత్ వెంచర్స్ భారీ పెట్టుబడులు | Suzuki Backs Rs 2000 Cr Impact Fund to Boost Rural India Startups | Sakshi
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రూ.2,000 కోట్లతో నెక్స్ట్ భారత్ వెంచర్స్ భారీ పెట్టుబడులు

Jul 6 2026 6:04 PM | Updated on Jul 6 2026 6:07 PM

Suzuki Backs Rs 2000 Cr Impact Fund to Boost Rural India Startups

భారతదేశంలో సామాజిక శ్రేయస్సు, గ్రామీణాభివృద్ధే ధ్యేయంగా జపాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం ‘సుజుకి మోటార్ కార్పొరేషన్’ మద్దతుగల ‘నెక్స్ట్ భారత్ వెంచర్స్ ఐఎఫ్ఎస్‌సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్’ భారీ పెట్టుబడులకు శ్రీకారం చుట్టింది. దేశీయ స్టార్టప్‌లకు ఊతమిచ్చేందుకు ఏకంగా రూ.2,000 కోట్ల నిధితో కూడిన రెండో ‘ఇంపాక్ట్ ఫండ్’ను ప్రకటించింది. వ్యవసాయం, ఆర్థిక సమ్మేళనం (ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్), ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి కీలక రంగాల్లో సామాజిక మార్పు కోసం పనిచేసే స్టార్టప్‌లకు ఈ నిధుల ద్వారా ఆర్థిక చేయూత లభించనుంది.

గతంలో కేటాయించిన మొదటి ఫండ్ (రూ.340 కోట్లు) ద్వారా ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా 20కి పైగా సామాజిక ప్రభావం చూపే సంస్థలలో పెట్టుబడులు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే.

మూడేళ్లలో నిధుల మోహరింపు

తాజా రెండో ఫండ్‌కు సంబంధించి సుజుకి మోటార్ కార్పొరేషన్ ప్రధాన పెట్టుబడిదారుగా వ్యవహరిస్తుందని, దీనితో పాటు జపాన్‌కు చెందిన మరికొన్ని కార్పొరేట్ సంస్థల నుంచి కూడా నిధులు సేకరించనున్నట్లు నెక్స్ట్ భారత్ వెంచర్స్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ విపుల్ జిందాల్ నాథ్ వెల్లడించారు.

ఈ నిధుల కేటాయింపులపై ఆయన మాట్లాడుతూ.. ‘రాబోయే మూడు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలలో ఈ రూ.2,000 కోట్లను వ్యూహాత్మకంగా పెట్టుబడిగా పెట్టనున్నాం. ప్రాథమికంగా గ్రామీణ భారతదేశంలోని స్థానిక ప్రజలు, టైర్-2, టైర్-3 పట్టణాలు, లేదా నగరాల్లోని అనధికారిక, గిగ్ ఎకానమీ కార్మికుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే స్టార్టప్‌లకే మా ప్రాధాన్యత. దీనివల్ల వ్యవసాయం, అగ్రిటెక్, హెల్త్‌కేర్, హెల్త్-టెక్, స్థిరమైన జీవనోపాధి కల్పించే రంగాలు సహజంగానే లబ్ధి పొందుతాయి’ అని విపుల్ జిందాల్ నాథ్ చెప్పారు.

15 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలపరిమితి

సాధారణ వెంచర్ క్యాపిటల్ (వీసీ) ఫండ్‌ల కాలపరిమితి 12 ఏళ్లు ఉంటే, నెక్స్ట్ భారత్ వెంచర్స్ తమ ఫండ్ కాలపరిమితిని 15 ఏళ్లుగా నిర్ణయించింది. దీనిపై నాథ్ స్పందిస్తూ.. జపాన్ సంస్థలు పెట్టుబడుల విషయంలో ఎంతో ఓపికగా వ్యవహరిస్తాయని, సామాజిక మార్పును ఆశించే స్టార్టప్‌లకు స్థిరపడటానికి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ వృద్ధి రేటు ఒక్కసారిగా హైపర్ గ్రోత్ మోడ్‌లో కాకుండా, క్రమంగా స్థిరంగా సాగుతుందన్నారు.

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