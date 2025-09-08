 స్వల్ప లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | stock market updates on september 8th 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: స్వల్ప లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Sep 8 2025 9:35 AM | Updated on Sep 8 2025 9:35 AM

stock market updates on september 8th 2025

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గడిచిన సెషన్‌తో పోలిస్తే సోమవారం స్వల్ప లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈ రోజు ఉదయం 09:28 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 35 పాయింట్లు పెరిగి 24,776కు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 136 పాయింట్లు  పుంజుకుని 80,857 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 97.83

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 65.86 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.09 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.32 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.03 శాతం క్షీణించింది.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం (ఫొటోలు)
photo 2

#BiggBossTelugu9 : బిగ్‌బాస్ 9 సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)
photo 5

తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్.. భార్యకు సీమంతం (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP MLA Bode Prasad Followers Rowdyism On Old Couple 1
Video_icon

వృద్ధుడి స్థలంపై కన్నేసిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్
Janasena Leader Mutyala Kalyan Over Action 2
Video_icon

పార్టీ పరువు తీస్తున్న నేతలు.. పట్టించుకోని పవన్
India Won Hockey Asia Cup 2025 3
Video_icon

భారత హాకీ జట్టుకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు
Party Changed MLAs Meet To CM Revanth Reddy 4
Video_icon

సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు కీలక భేటీ
Quarry Management Attack On Villagers 5
Video_icon

గ్రామస్తుల తల పగలగొట్టిన క్వారీ యాజమాన్యం
Advertisement
 