 Stock Market Updates: వరుస లాభాలకు బ్రేక్‌.. నష్టాల్లో సూచీలు | stock market updates september 19th 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వరుస లాభాలకు బ్రేక్‌.. నష్టాల్లో సూచీలు

Sep 19 2025 9:34 AM | Updated on Sep 19 2025 9:34 AM

stock market updates september 19th 2025

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గడిచిన సెషన్‌తో పోలిస్తే శుక్రవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా లాభాల్లో ఉన్న మార్కెట్‌ సూచీలు ఈ రోజు  నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ రోజు ఉదయం 09:30 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 58 పాయింట్లు తగ్గి 25,364కు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 243 పాయింట్లు  నష్టపోయి 82,773 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 97.42

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 67.38 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.11 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.48 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.94 శాతం పుంజుకుంది.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : కనులపండువగా దసరా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : ఉదయం ఉక్కపోత..సాయంత్రం కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ రోడ్డుపై అడవి జంతువులు..అవునా.. నిజమా (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ట్రాఫిక్‌ సమ్మిట్‌–2025..ముఖ్య అతిథిగా సాయి ధరమ్ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

కోర్ట్‌ జంట రిపీట్‌.. ఈసారి బావమరదళ్లుగా..(ఫోటోలు)

Video

View all
Police Over Action On Sakshi Reporter 1
Video_icon

సాక్షి రిపోర్టర్ పై పోలీసుల దౌర్జన్యం
Ambati Rambabu About Medical Colleges Privatization 2
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీలు పేదల కోసం.. బినామీలకు ఇస్తానంటే ఊరుకోము
YSRCP Chalo Medical Colleges Protest Against Privatization 3
Video_icon

Watch Live: ఛలో మెడికల్ కాలేజ్
Byreddy Siddharth Reddy Reaction On Police Restrictions 4
Video_icon

ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా వెళ్లి తీరుతా.. బైరెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
YSRCP To Protest At 17 Medical Colleges Against Privatization 5
Video_icon

17 మెడికల్ కాలేజీల వద్ద నేడు YSRCP పోరుబాట
Advertisement
 