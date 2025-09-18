 25,400 పాయింట్ల వద్ద నిఫ్టీ | stock market updates september 18th 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: 25,400 పాయింట్ల వద్ద నిఫ్టీ

Sep 18 2025 10:24 AM | Updated on Sep 18 2025 10:24 AM

stock market updates september 18th 2025

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గడిచిన సెషన్‌తో పోలిస్తే గురువారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈ రోజు ఉదయం 10:23 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 78 పాయింట్లు పెరిగి 25,407కు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 288 పాయింట్లు  పుంజుకొని 82,981 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 96.98

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 67.76 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.07 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.1 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.33 శాతం పడిపోయింది.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఓజీ ప్రమోషన్స్ లో ప్రియాంక.. బ్లాక్ డ్రెస్ లో క్యూట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

సైమా అవార్డ్స్‌ -2025లో అందరినీ ఆకర్షించిన ఫోటోలు ఇవే
photo 3

షారుక్‌ ఖాన్‌ కుమారుడి కోసం తరలిన అంబానీ ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

photo 4

హైదరాబాద్‌లో కుండపోత బీభత్సం.. నీటమునిగిన పలు ప్రాంతాలు (ఫొటోలు)
photo 5

లండన్‌ వేకేషన్‌లో హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Avinash Reddy Satirical Comments On Pawan Kalyan 1
Video_icon

పవన్ గురించి రిపోర్టర్ ప్రశ్న.. అవినాష్ రెడ్డి సమాధానం అదుర్స్
Mr Dinesh Kumar Exclusive Interview With Sakshi 2
Video_icon

బంగారంపై GST ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది..
Ntr And Rishab Shetty Multi Starrer Movie 3
Video_icon

పాన్ ఇండియా షేక్..! ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ కు పిచ్చెక్కించే అప్డేట్
No Handshake In India vs Pakistan Match 4
Video_icon

భారత్ అంటే ఇంత భయమా..? బయటపడ్డ పాక్ డ్రామా
Chandrababu Govt Defies High Court Orders Over DSC Appointments Controversy 5
Video_icon

హైకోర్టు ఆదేశాలు లెక్కచేయకుండా అమరావతిలో DSC వేడుకలు
Advertisement
 