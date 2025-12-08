 Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌.. | Stock market updates on December 8th 2025 | Sakshi
Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌..

Dec 8 2025 9:36 AM | Updated on Dec 8 2025 10:01 AM

Stock market updates on December 8th 2025

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గడిచిన సెషన్‌తో పోలిస్తే సోమవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:32 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 50 పాయింట్లు తగ్గి 26,135కు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 154 పాయింట్లు నష్టపోయి 85,557 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.88 వద్ద ట్రేడవుతోంది

బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 63.84 డాలర్లు

యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.14% వద్ద ఉన్నాయి.

గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 6,870.40 వద్ద ముగిసింది

నాస్‌డాక్‌ 23,578.13 వద్ద ముగిసింది

Today Nifty position 08-12-2025(time: 9:44)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Stock Market
