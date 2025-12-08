Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌..

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు గడిచిన సెషన్తో పోలిస్తే సోమవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:32 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 50 పాయింట్లు తగ్గి 26,135కు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 154 పాయింట్లు నష్టపోయి 85,557 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 98.88 వద్ద ట్రేడవుతోంది
బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 63.84 డాలర్లు
యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.14% వద్ద ఉన్నాయి.
గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 6,870.40 వద్ద ముగిసింది
నాస్డాక్ 23,578.13 వద్ద ముగిసింది
