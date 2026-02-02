పుంజుకున్న స్టాక్‌ మార్కెట్లు

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, అదానీ పోర్ట్స్, బీఈఎల్, ఎల్ అండ్ టీ, ఎం అండ్ ఎం, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ లలో ఫాగ్-ఎండ్ కొనుగోళ్ల కారణంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లు సోమవారం ట్రేడింగ్ చివరి గంటలో పుంజుకున్నాయి.
బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ 944 పాయింట్లు లేదా 1.17 శాతం పెరిగి 81,666 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 50 263 పాయింట్లు లేదా 1.06 శాతం పెరిగి 25,088 వద్ద స్థిరపడింది. విస్తృత మార్కెట్లలో బీఎస్ఈ స్మాల్ క్యాప్ 0.94 శాతం, మిడ్ క్యాప్ 1.31 శాతం నష్టపోయాయి.
సెన్సెక్స్లో పవర్ గ్రిడ్, అదానీ పోర్ట్స్, బీఈఎల్, ఆర్ఐఎల్, ఎం&ఎం టాప్ గెయినర్లలో ఉన్నాయి. ఇన్ఫోసిస్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, టీసీఎస్, ట్రెంట్ టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి.