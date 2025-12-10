Stock Market Updates: లాభాల్లోకి మార్కెట్లు

యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధాన నిర్ణయానికి ముందు భయం మధ్య బుధవారం ఫ్లాట్ ప్రారంభమైన భారత స్టాక్స్ తరువాత ఊపందుకున్నాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ 184 పాయింట్లు లేదా 0.22 శాతం పెరిగి 84,850 వద్ద, నిఫ్టీ 47 పాయింట్లు లేదా 0.18 శాతం పెరిగి 25,886 వద్ద ఉంది.
విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.15 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.12 శాతం పెరిగాయి.
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ (USD Index) 99.03
బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 62.41 డాలర్లు
యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.19 శాతానికి చేరాయి.
గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.1 శాతం తగ్గింది.
నాస్డాక్ 0.1 శాతం లాభపడింది.
Today Nifty position 10-12-2025(time: 9:36)
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)