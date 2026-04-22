 నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్‌.. ఐటీ షేర్లు విలవిల | Stock market updates on 22nd April 2026 - IT shares fall
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్‌.. ఐటీ షేర్లు విలవిల

Apr 22 2026 9:53 AM | Updated on Apr 22 2026 10:04 AM

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. మంగళవారం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కుదురుతుందనుకున్న ఒప్పందం విఫలం కావడంతో భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులపై మదుపర్లలో ఆందోళన చెలరేగింది. దీంతో భారతీయ సూచీలు నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ పడిపోయాయి.

ఈరోజు ఉదయం 9:46 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 150 పాయింట్లు పడిపోయి 24,426 వద్ద, సెన్సెక్స్‌(Sensex) 591 పాయింట్లు క్షీణించి 78,681 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.

సెన్సెక్స్ లో హెచ్‌సీఎల్ టెక్, టెక్ మహీంద్రా, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, పవర్ గ్రిడ్ టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి. హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్, ట్రెంట్, ఎన్టీపీసీ, అల్ట్రాటెక్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాభాల్లో ఉన్నాయి.

విస్తృత మార్కెట్లు మిశ్రమ గమనికతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 0.20 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 0.30 శాతం నష్టపోయాయి.

రంగాల వారీగా చూస్తే నిఫ్టీ ఐటీ అత్యంత క్షీణించింది. నిఫ్టీ హెల్త్‌కేర్, నిఫ్టీ ఫార్మా కూడా తక్కువ పనితీరు కనబరిచాయి. ఇదిలా ఉండగా, నిఫ్టీ కన్స్ట్రక్షన్ డ్యూరబుల్, నిఫ్టీ మెటల్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నేటి నుండి కేదార్‌నాథ్‌ దర్శనం.. భారీగా భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన శివాలయం గురించి తెలుసా మీకు? (ఫోటోలు)
photo 3

'వాలా 2' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో తేజా సజ్జా సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

వైఎస్‌ జగన్‌ పులివెందుల పర్యటన (ఫోటోలు)
photo 5

SRH vs DC : ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ, సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Special Prayers At Kodanda Rama Swamy Temple 1
Video_icon

కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో YS జగన్ కు వేదాశీర్వాదం
Trump Extends Iran Ceasefire And Iran Strong Warning To Gulf Nations 2
Video_icon

కాల్పుల విరమణపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన.. గల్ఫ్ కు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
YS Jagan Mohan Reddy At Pulivendula 3
Video_icon

పులివెందులలో వైఎస్ జగన్
Kakarla Venkata Rami Reddy Slams Chandrababu 4
Video_icon

సమస్యలపై నిరసన చేస్తే డిస్మిస్ చేస్తారా?
RTC JAC Protests Halt Thousands Of Buses 5
Video_icon

డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు.. ప్రయాణికుల అవస్థలు
Advertisement
 