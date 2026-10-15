 SBI ఖాతాదారులకు షాక్.. పెరిగిన లోన్ వడ్డీ రేట్లు! | SBI Raises MCLR From Today Check The Latest Lending Rates Across Tenures | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

SBI ఖాతాదారులకు షాక్.. పెరిగిన లోన్ వడ్డీ రేట్లు!

Oct 15 2026 2:37 PM | Updated on Oct 15 2026 2:56 PM

SBI Raises MCLR From Today Check The Latest Lending Rates Across Tenures

దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఖాతాదారులకు కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. కొన్ని రకాల లోన్స్ మీద వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. ఈబీఎల్ఆర్, ఆర్ఎల్ఎల్ఆర్ వంటి వాటితో పాటు.. కొన్ని కాలపరిమితులకు సంబంధించిన ఎంసీఎల్ఆర్ రేట్లను సవరించింది. ఈ కొత్త రేట్లు అక్టోబర్ 15, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. దీంతో ఎస్‌బీఐలో హోమ్ లోన్లు, ఇతర రుణాలు తీసుకున్నవారిపై ఈఎంఐ భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఎస్‌బీఐ ప్రకారం.. మూడు నెలల ఎంసీఎల్ఆర్ 8.25 శాతం నుంచి 8.40 శాతానికి పెరిగింది. ఆరు నెలల రేటు 8.60 శాతం నుంచి 8.75 శాతానికి చేరింది. ఏడాది కాలపరిమితి రేటు 8.70 శాతం నుంచి 8.85 శాతానికి పెరిగింది. అలాగే.. రెండేళ్ల రేటు 8.75 శాతం నుంచి 8.90 శాతానికి, మూడేళ్ల రేటు 8.80 శాతం నుంచి 8.95 శాతానికి చేరింది. అయితే.. ఓవర్‌నైట్, ఒక నెల కాలపరిమితి రేట్లలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఇవి యథాతథంగా 7.85 శాతం వద్ద కొనసాగుతున్నాయి.

ఈ వడ్డీ రేట్ల పెంపుతో ముఖ్యంగా ఎంసీఎల్ఆర్ ఆధారంగా లోన్స్ తీసుకున్నవారిపై ప్రభావం పడవచ్చు. ఉదాహరణకు, హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేటు పెరిగితే నెలవారీ ఈఎంఐ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే లోన్ పూర్తిగా చెల్లించడానికి పట్టే సమయం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ప్రతి ఒక్కరికీ వెంటనే ఈఎంఐ పెరుగుతుందని చెప్పలేం. రుణ ఒప్పందం, వడ్డీ రేటు మార్పు అమల్లోకి వచ్చే తేదీపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఇటీవల రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచిన నేపథ్యంలో ఎస్‌బీఐ ఈ మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: నేనింకా దొంగనేనా?.. విజయ్ మాల్యా సంచలన ట్వీట్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)
photo 2

సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా 'కరికాల' సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Suribabu Raju Emotional Video, Peddapuram Municipal Chairman Seat Controversy 1
Video_icon

పెద్దాపురంలో టీడీపీ కార్యకర్త హుల్ చల్, కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న సూరిబాబు రాజు
Karumuri Venkat Reddy Counter to Pawan Kalyan Over Kutami Seats Sharing 2
Video_icon

ఇంతన్నాడు అంతన్నాడు 10% ముష్టికి బానిసయ్యాడు
YS Jagan Emotional Tribute To Bharat Ratna Abdul Kalams Birth Anniversary 3
Video_icon

భారతరత్న అబ్దుల్ కలాం జయంతి.. వైఎస్ జగన్ భావోద్వేగ సందేశం..
Karumuri Venkat Reddy Fire On Chandrababu Over Droupadi Murmu Vijayawada 4
Video_icon

భారత రాష్ట్రపతిని ఘోరంగా అవమానించిన చంద్రబాబు
Gambhir Serious After India’s Poor Bowling 5
Video_icon

గంభీర్ సీరియస్.. విండీస్ కెప్టెన్ విధ్వంసం షాకైన టీం ఇండియా
Advertisement
 