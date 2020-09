భారీ బ్యాటరీ : గెలాక్సీ ఎం51 స్మార్ట్ ఫోన్ 

సాక్షి,ముంబై: శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం51 స్మార్ట్ ఫోన్ త్వరలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేయనుంది. జర్మనీలో లాంచ్ అయిన ఈ మొబైల్ ను సెప్టెంబరు 10న భారతీయ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. భారీ బ్యాటరీ, హోల్ పంచ్ డిస్ ప్లే, సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, సూపర్ అమోఎల్ఈడీ ప్లస్ ఇన్ ఫినిటీ-ఓ డిస్ ప్లే ప్రధాన ఫీచర్లుగా ఉన్నాయి. ధర సుమారు 31,500 రూపాయలుగా ఉండనుంది..

గెలాక్సీ ఎం51 స్మార్ట్ ఫోన్ ఫీచర్లు

6.7 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్ డీ+ డిస్ ప్లే

క్వాల్కం స్నాప్ డ్రాగన్ 730 ప్రాసెసర్

ఆండ్రాయిడ్ 10 ఆధారిత వన్ యూఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టం

6 జీబీ ర్యామ్ + 128 జీబీ స్టోరేజ్

128 జీబీ దాకా విస్తరించుకునే అవకాశం

64 +12 +5 5 మెగా పిక్సెల్ క్వాడ్ రియర్ కెమెరా

32 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీకెమెరా

7000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్

Quick update people. We spotted Mo-B arriving in town for the Meanest Monster Face-off starting 6th Sep. We just hope he shows up and doesn’t get cold feet. It will be a matter of pride for the new #SamsungM51 to prove once and for all, why it’s called the #MeanestMonsterEver. pic.twitter.com/hFU619BVtf

— Samsung India (@SamsungIndia) August 31, 2020