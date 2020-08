సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీదారు షావోమి రెడ్‌మీ 9 సిరీస్‌లో కొత్త ఫోన్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నుంది. భారత్‌లో ఆగస్టు 27న ‌ రెడ్‌మీ 9 వేరియంట్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అమెజాన్‌ ఇండియా ద్వారా ఫోన్లను విక్రయిస్తామని షావోమి వెల్లడించింది. ఈ మేరకు షావోమి ఇండియా మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ మను కుమార్‌ జైన్‌ ట్వీట్ చేశారు. మోర్ ర్యామ్, మోర్ ఫన్ అంటూ యూజర్లలో అంచనాలను పెంచుతున్నారు. రెడ్‌మీ 9ఏ లేదా రెడ్‌మీ 9సీ ఫోన్లకు రెడ్‌మీ 9 రీ బ్రాండెడ్‌ వెర్షన్‌గా ఉండొచ్చని అంచనా.దీని బడ్జెట్ ధరలో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుందని భావిస్తున్నారు.

