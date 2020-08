సాక్షి, ముంబై: చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ దిగ్గజం షావోమి తాజా స్మార్ట్ ఫోన్ ను అందుబాటు ధరలో లాంచ్ చేసింది. రెడ్‌మి 9 ప్రైమ్ పేరుతో రెండు వేరియంట్లలో భారత మార్కెట్లలో మంగళవారం విడుదల చేసింది. ఇది ఆగస్టు 17వ తేదీ నుంచి అమెజాన్ , ఎంఐ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. నాలుగు రంగుల్లో రెడ్‌మి 9 ప్రైమ్ స్మార్ట్ ఫోన్ లభ్యం. అలాగే ప్రైమ్ డే సేల్ సందర్భంగా అమెజాన్ ద్వారా ఆగస్టు 6 న ఉదయం 10 గంటలకు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ దేశంలో తొలిసారి కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ధరలు

4 జీబీ ర్యామ్ /128 జీబీ స్టోరేజ్ : 11999 రూపాయలు

4 జీబీ ర్యామ్/ 64 జీబీ స్టోరేజ్ : 9999 రూపాయలు

రెడ్‌మీ ​​​​​9 ప్రైమ్ ఫీచర్లు

6.53 అంగుళాల డిస్ ప్లే

1080x2340 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్

ఆండ్రాయిడ్ 10

మీడియాటెక్ హెలియో జీ80 ప్రాసెసర్

8 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా

13 8+5+2 మెగాపిక్సెల్ క్వాడ్ రియర్ కెమెరా

5020 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం

#Redmi9Prime - the #PrimeTimeAllrounder will come in 4⃣ brilliant shades:

☄️ #SpaceBlue

🌅 #SunriseFlare

🍀 #MintGreen

🖤 #MatteBlack

#BackToPrime! pic.twitter.com/VtRU2PHq2K

— Redmi India - #BackToPrime (@RedmiIndia) August 4, 2020