సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : చైనా మొబైల్‌ సంచలనం షావోమి తన అభిమానులను త్వరలోనే మరోగుడ్‌ న్యూస్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. తన సబ్ బ్రాండ్ రెడ్‌మి కింద ప్రపంచంలోనే అతివేగవంతమైన ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను భారత్‌లో లాంచ్‌ చేయనుంది. కే20 ప్రొ పేరుతో దీన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ మేరకు షావోమి హెడ్‌ మనుకుమార్‌ జైన్‌ ట్విటర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. కే సిరీస్‌లో భాగంగా కే 20, కే20 ప్రొనులాంచ్‌ చేయనున్నామని వెల్లడించారు. స్నాప్‌డ్రాగన్ 855 ప్రాసెసర్, 48 ఎంపీ కెమెరా, పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా. ఇన్‌డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సర్, సూపర్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్, 2 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్ ఫీచర్లు ఉండనున్నాయని అంచనా. చైనాలో గత నెలలోనే రెడ్‌మి కే 20ప్రొను లాంచ్‌ చేసింది.

మరోవైపు మను కుమార్ జైన్ తన ట్విటర్‌ ద్వారా వన్‌ప్లస్ 7, 7 ప్రో ఫోన్లకు సంబంధించి కంపెనీకి శుభాకాంక్షలు చెబుతూనే పనిలో పనిగా తనదైన శైలిలో ఝలక్‌ ఇచ్చారు. మరో ఫ్లాగ్‌షిప్ కిల్లర్ 2.0 స్మార్ట్‌ఫోన్ తీసుకువస్తున్నామంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

It's that exciting time of the year again! We're the seeing the best of devices.

But to be the fastest of them all is something we all strive to be.

Fastest phone in the world coming soon. Hold my Antutu! 🥊🥊

Excited that #ApnaTimeAgaya 🚀#Xiaomi ❤️ #Redmi pic.twitter.com/FdDEFBXNfz