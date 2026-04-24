ఆర్బీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రముఖ పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ కార్యాకలాపాల్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం నేటి నుంచి (ఏప్రిల్24) అమల్లోకి వస్తున్నట్లు తెలిపింది.
డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించే రీతిలో వ్యాపారం జరిగిందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది.తమకు జారీ చేసిన పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లైసెన్సులోని నిబంధనలను పాటించడంలో పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ విఫలమైందని ఆర్బిఐ తెలిపింది. ఈ మేరకు పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దుపై హైకోర్టులో దరఖాస్తు చేస్తామని వెల్లడించింది.
ఆర్బీఐ ఇవాళ జారీ చేసిన ఉత్తర్వు ప్రకారం..పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్కు ఇచ్చిన బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ను బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టం 1949 లోని సెక్షన్ 22(4)కింద రద్దు చేసింది.
ఆర్బీఐ ఆంక్షలు విధించడంతో రోజు సాయంత్రం తర్వాత పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్కి బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ ఇక చెల్లదు. పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఇకపై బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం సెక్షన్ 5(బీ),సెక్షన్-6లో నిర్వచించిన విధంగా అదనపు వ్యాపారాలను నిర్వహించడానికి వీలు లేదని సూచించింది. త్వరలోనే ఈ నిర్ణయానికి సంబంధించిన వివరాలు, తదుపరి చర్యలు ప్రకటించనుంది.
గతంలోనే ఆంక్షలు
పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ని ఉద్దేశిస్తూ ఆర్బీఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 2022 మార్చి 11 నుండి కొత్త కస్టమర్లకు పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ సర్వీసులు అందిచకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఆ తర్వాత 2024, జనవరి 31, అదే ఏడాది ఫిబ్రవరి 16 తేదీల్లో ఆర్బీఐ వ్యాపార పరిమితులను విధించింది. ఈ పరిమితుల ప్రకారం, బ్యాంక్ ఇకపై కొత్త డిపాజిట్లు, క్రెడిట్లు, టాప్-అప్స్ చేయడానికి అనుమతిలేదు. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్ ఖాతాలు, ప్రీపెయిడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వాలెట్లు మొదలైన వాటికి వర్తించింది.