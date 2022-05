సామాజిక, ఆర్థిక నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా అతి తక్కువ ధరకే విమాన ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించేందుకు స్టాక్‌ మార్కెట్‌ ఇన్వెస్టర్‌ రాకేష్‌ ఝున్‌ఝున్‌ వాలా ఆకాశ ఎయిర్‌ పేరుతో విమాన సంస్థను ప్రారంభించారు. తాజాగా ఆ సంస్థకు చెందిన విమానాల ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.



రాకేష్‌ ఝున్‌ఝున్‌ వాలాకు చెందిన ఆకాశ ఎయిర్‌ విమాన సేవలు ఈ ఏడాది జులై నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అయితే ఇప్పుటి వరకు ఆకాశ ఎయిర్‌ విమానాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి. వాటి కోడ్‌ ఏంటనే విషయాలో వెలుగులోకి రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆకాశ ఎయిర్‌ తన సంస్థకు చెందిన విమాన రూపు రేఖల్ని ప్రజలకు పరిచయం చేసింది. విమానం ఆకారం, కలర్స్‌తో పాటు కోడ్‌లను వివరిస్తూ కొన్ని ఫోటోల్ని ట్వీట్‌ చేసింది.

విమానాలకు కోడ్‌ ఏంటీ!

దేశాన్ని బట్టి ఆయా సంస్థలకు చెందిన విమానాలకు కొన్ని కోడ్‌లు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు..ఎయిర్‌లైన్‌కు 'క్యూపీ', ఇండిగో కోడ్‌ '6ఈ',గో ఫస్ట్‌ 'జీ8',ఎయిర్‌ ఇండియాకు 'ఏఐ' అని ఉంది. ఆకాశ ఎయిర్‌ సైతం తమ విమానాల కోడ్‌ ఏంటనేదీ రివిల్‌ చేసింది. కాంట్‌ కీప్‌ క్లైమ్‌! సే టూ హాయ్‌ అంటూ ఆకాశ ఎయిర్‌ విమానం కోడ్‌ 'క్యూపీ- పీఐఈ'! ట్వీట్‌లో పేర్కొంది.

ఆకాశ ఎయిర్‌ సీఈవో వినయ్‌ దుబే

తాము ముందుగా ప్రకటించిన సమయానికే ఆకాశ ఎయిర్‌ విమాన సర్వీసులు ప్రారంభం అవుతాయి. జున్‌ 2022కంటే ముందుగా ఫస్ట్‌ ఎయిర్‌ క్రాప్ట్‌ డెలివరీ అవుతుంది. జులై 2022 నాటికి ఆకాశ ఎయిర్‌ కమర్షియల్‌ ఆపరేషన్‌ను ప్రారంభింస్తామని ఆకాశ ఎయిర్‌ సీఈవో వినయ్‌ దుబే తెలిపారు.

బోయింగ్‌తో ఒప్పందం

రాకేష్‌ ఝున్‌ఝున్‌ వాలా ఆకాశ ఎయిర్‌ విమానాల్ని తయారు చేసేందుకు అమెరికాకు చెందిన విమానాల తయారీ సంస్థ బోయింగ్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఝున్‌ఝున్‌ వాలా గతేడాది నవంబర్‌ 26,2021న బోయింగ్‌ సంస్థతో 72 మ్యాక్స్‌ విమానాల్ని కొనుగోలు చేశారు. వీటితో పాటు 72బోయింగ్‌ 737మ్యాక్స్‌ ఎయిర్‌ క్రాప్ట్‌లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ సంస్థ మొత్తం విమానాల్ని తయారు చేసి ఆకాశ ఎయిర్‌కు అప్పగించనుంది. ఇందులో భాగంగా బోయింగ్‌ కంపెనీ తొలి ఎయిర్‌ క్రాప్ట్‌ ను ఏ ఏడాది జున్‌ నాటికి ఆకాశ ఎయిర్‌కు అందించనుంది.

