కొత్త వాహనం.. అయినా టైరు పేలొచ్చు!

సాధారణంగా వాహనదారులు టైర్లలో గాలి ఉందా? త్రెడ్ (గ్రిప్) కనిపిస్తోందా? అని మాత్రమే చూస్తుంటారు. కానీ, టైరు బయటకు కొత్తగా కనిపిస్తున్నా, దాని లోపల రబ్బరు నాణ్యత కోల్పోయి, పేలవంగా ఉండవచ్చని మీకు తెలుసా? వాహన భద్రతలో టైర్ తయారీ తేదీ (Manufacturing Date) అత్యంత కీలకమైన అంశమని అంతర్జాతీయ రవాణా భద్రతా సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
ఎప్పుడు తయారైందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యమా?
టైర్లు కేవలం రబ్బరుతో తయారు చేసిన వస్తువులు మాత్రమే కాదు; అవి రసాయనాలు, ఆయిల్స్, కొన్ని రకాల పాలిమర్ల మిశ్రమం. కాలక్రమేణా టైరు వాడినా వాడకపోయినా గాలిలోని ఆక్సిజన్, వేడి కారణంగా ఆ రబ్బరు గట్టిపడి ‘ఆక్సిడైజేషన్’ ప్రక్రియకు లోనవుతుంది. దీనివల్ల టైరు తన పట్టును (Grip) కోల్పోవడమే కాకుండా ప్రయాణంలో ఒక్కసారిగా పేలిపోయే (Blowout) ప్రమాదం ఉంది.
నిపుణుల హెచ్చరిక
టైర్ త్రెడ్ బాగున్నా సరే తయారీ తేదీ నుంచి 6 ఏళ్లు దాటితే ఆ టైరును మార్చడం సురక్షితం. ఒకవేళ టైరును అసలు వాడకుండా స్పేర్ వీల్గా ఉంచితే 10 ఏళ్ల తర్వాత దాన్ని కచ్చితంగా తొలగించాలి.
ఎప్పుడు తయారైందో ఎలా తెలుసుకోవాలి?
ప్రతి టైరు సైడ్వాల్పై DOT (Department of Transportation) కోడ్ ఉంటుంది. ఇది టైరు తయారీ అంశాలను తెలియజేస్తుంది. ఈ కోడ్ చివర ఉండే నాలుగు అంకెలు అత్యంత ముఖ్యం. అందులో మొదటి రెండు అంకెలు తయారీ వారం (01 నుంచి 52 వరకు)ను తెలియజేస్తాయి. చివరి రెండు అంకెలు తయారీ సంవత్సరం తెలుపుతాయి.
ఉదాహరణకు:
మీ టైరుపై డాట్ కోడ్లో చివరి అంకెలు ‘2419’ అని ఉంటే, అది 2019వ సంవత్సరం 24వ వారంలో తయారైందని అర్థం. ప్రస్తుతం 2026 నడుస్తోంది కాబట్టి, ఈ టైరుకు ఇప్పటికే 6 ఏళ్లు దాటిపోయాయి. దీన్ని వాడటం రిస్క్తో కూడుకుంది.
పాత టైర్లలో సహజంగా కనిపించేవి..
సైడ్వాల్పై చిన్న పగుళ్లు రావడం.
నల్లగా ఉండాల్సిన టైరు బూడిద రంగులోకి మారడం.
టైరు అక్కడక్కడ ఉబ్బినట్లు కనిపించడం.
రబ్బరు పీచులుగా ఊడిపోవడం.
టైర్ లైఫ్టైమ్ పెరగాలంటే..
కనీసం నెలకోసారి తయారీదారు సూచించిన పీఎస్ఐ (Pounds per Square Inch) ప్రకారం గాలిని తనిఖీ చేయండి.
ప్రతి 5,000 - 8,000 కి.మీలకు ఒకసారి టైర్ల స్థానాలను మార్చండి (Rotation).
వీల్ అలైన్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోతే టైర్లు ఒకవైపు మాత్రమే అరిగిపోయి త్వరగా పాడవుతాయి.
ఎండలో ఎక్కువసేపు వాహనాన్ని ఉంచడం వల్ల రబ్బరు త్వరగా దెబ్బతింటుంది.
