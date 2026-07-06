 ప్రీమియర్‌ ఎనర్జీస్‌ రూ. 6,000 కోట్ల పెట్టుబడులు | Premier Energies to invest Rs 6,000 crore in solar by 2028 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రీమియర్‌ ఎనర్జీస్‌ రూ. 6,000 కోట్ల పెట్టుబడులు

Jul 6 2026 5:14 AM | Updated on Jul 6 2026 5:14 AM

Premier Energies to invest Rs 6,000 crore in solar by 2028

న్యూఢిల్లీ: సౌర విద్యుదుత్పత్తికి దోహదపడే పరికరాల తయారీ సామర్థ్యాల విస్తరణపై వచ్చే మూడేళ్లలో రూ. 6,000 కోట్లు ఇన్వెస్ట్‌ చేయనున్నట్లు ప్రీమియర్‌ ఎనర్జీస్‌ చీఫ్‌ బిజినెస్‌ ఆఫీసర్‌ వినయ్‌ రుస్తగీ తెలిపారు. సమగ్ర సౌర ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థగా ఎదిగే క్రమంలో ఇన్‌గోట్, వేఫర్ల ఉత్పత్తి కోసం ఈ మొత్తాన్ని వెచ్చించనున్నట్లు చెప్పారు.

సెల్, మాడ్యూల్‌ సామర్థ్యాలను రెట్టింపు చేసుకోవడం, ఇన్వర్టర్లు, బ్యాటరీల్లాంటి కొత్త విభాగాల్లోకి ప్రవేశించడం కోసం తలపెట్టిన రూ. 12,500 కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో ఇది భాగమని వినయ్‌ వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నాయుడుపేటలో 200 ఎకరాల్లో 10 గిగావాట్‌ ఇన్‌గోట్, 10 గిగావాట్‌ వేఫర్ల తయారీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 

# Tag
Premier invest
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)
photo 2

ఎన్టీఆర్ బావమరిది కొత్త సినిమా గ్రాండ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఒకప్పటి హీరోయిన్ ఇప్పుడు షాకిచ్చేలా.. గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

కొండపాక శ్రీ సత్య సాయి సంజీవని ఆసుపత్రిలో విజయ్ దేవరకొండ (ఫొటోలు)
photo 5

బుల్లితెర భామ జ్యోతి పూర్వాజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Prashna Ravan Wife Sensational Video Over Ravan Morphing Video 1
Video_icon

ఆ మార్ఫింగ్ వీడియోలు ఏంటండీ.. ప్రశ్న రావణ్ భార్య సంచలనం వీడియో
Janatantram On AP Capital Row MAVIGUN Vs Amaravati 2
Video_icon

గేటెడ్ కమ్యూనిటీ.. గ్రేటర్ రాజధాని! అమరావతిలో అసలు జరుగుతుంది ఇదే.!
WMO Warning On El Nino Set To intensify 3
Video_icon

ఉగ్రరూపం దాల్చనున్న ఎల్ నినో.. WMO హెచ్చరిక
Natural Star Nani Injured In Paradise Movie Shooting 4
Video_icon

చేతికి బ్యాండేజ్.. నాని కి ఏం జరిగిందంటే.?
Why DMart Shares Fell After Q1 Update 5
Video_icon

డీమార్ట్ స్టాక్ భారీ పతనం.. ఒక్క అప్డేట్ తో వేల కోట్లు ఆవిరి
Advertisement
 