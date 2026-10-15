కలాం జీవితం.. నేటి తరానికి అసలైన పాఠం!

భారతదేశంలోని కోట్లాది మంది యువత హృదయాల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం సొంతం. సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించి జీవితంలో ఎదురైన లెక్కలేనన్ని ఆర్థిక, సామాజిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ దేశ అత్యున్నత పదవిని చేరుకోవడంతోపాటు ‘పిపుల్స్ ప్రెసిడెంట్’గా పేరు సాధించిన ఆయన జీవిత ప్రయాణం ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి కరదీపిక. తమిళనాడులోని రామేశ్వరంలో అక్టోబర్ 15, 1931న జన్మించిన కలాం తన బాల్యంలో ఎంతో సాధారణంగా, కష్టాలతో గడిపారు. కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఆసరాగా నిలిచేందుకు ఆయన చిన్నతనంలో ఉదయంపూట ఇళ్లకు వెళ్లి పేపర్ వేసేవారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా చదువుపై ఆయనకున్న మక్కువ ఎన్నడూ తగ్గలేదు. నేడు అబ్దుల్ కలాం జయంతి సందర్భంగా..
మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా
కఠిన శ్రమ, పట్టుదల ఉంటే ఏ లక్ష్యాన్నయినా సాధించవచ్చనడానికి కలాం జీవితమే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. భౌతిక శాస్త్రంపై ఆసక్తితో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన ఆయన ఆ తరువాత ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్ వైపు అడుగులు వేశారు. భారతదేశ అంతరిక్ష, క్షిపణి రంగాల అభివృద్ధిలో ఆయన పోషించిన పాత్ర మరువలేనిది. దేశ రక్షణ రంగ సాంకేతికతను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకువెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆయనను దేశం గర్వంగా ‘మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా’ అని కీర్తించింది. శాస్త్రవేత్తగా దేశానికి అమూల్యమైన సేవలందించిన ఆయన ఆ తర్వాత దేశ 11వ రాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు చేపట్టి ఆ పదవికి వన్నె తెచ్చారు. సాధారణ ప్రజల కోసం, విద్యార్థుల కోసం నిత్యం రాష్ట్రపతి భవన్ను తెరిచే ఉంచిన తొలి వ్యక్తిగా ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు.
నిత్య ఉపాధ్యాయుడిగా..
అధికారంలో ఉన్నన్నాళ్లూ నిరాడంబర జీవితాన్ని గడిపిన కలాం గారికి పిల్లలన్నా, విద్యార్థులన్నా అమితమైన ప్రాణం. విజ్ఞానాన్ని పంచడంలో, యువతలో నూతనోత్సాహాన్ని నింపడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుండేవారు. తాను కేవలం రాష్ట్రపతిగానే కాకుండా జీవితాంతం ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా గుర్తింపు పొందాలని కోరుకున్నారు. చివరి శ్వాస విడిచే క్షణంలోనూ ఆయన షిల్లాంగ్ ఐఐఎం విద్యార్థులకు పాఠాలు చెబుతూనే తుదిశ్వాస విడవడం ఆయన విద్యారంగంపై ఉన్న అంకితభావాన్ని చాటుతుంది. విద్యార్థులను కేవలం పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులు కావడమే కాకుండా దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే నిర్మాతలుగా చూడాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
నిద్రపోనివ్వనివే నిజమైన కలలు
‘కలలు కనండి.. వాటిని సాకారం చేసుకోండి. నిద్రలో వచ్చేవి కలలు కావు, మిమ్మల్ని నిద్రపోనివ్వనివే నిజమైన కలలు’ అని ఆయన చెప్పిన మాటలు నేటితరానికి నిత్య స్ఫూర్తి. వైఫల్యాలు ఎదురైనప్పుడు కుంగిపోకుండా వాటినే విజయానికి తొలి మెట్లుగా మలచుకోవాలని ఆయన బోధించారు. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 15న ఆయన జన్మదినాన్ని భారత్లో ‘ప్రపంచ విద్యార్థుల దినోత్సవం’ (వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే)గా జరుపుకోవడం ద్వారా ఆయన ఆశయాలకు ఘన నివాళులర్పిస్తున్నారు.
కలాం చూపిన బాటలోనే..
నేటి ఆధునిక సమాచార యుగంలో విద్యార్థులు కేవలం మార్కుల కోసం చదవడం కంటే జ్ఞానార్జనే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగాలని కలాం ఆశపడ్డారు. ఆయన చూపిన బాటలో నడవడం ద్వారానే యువత తమ ఉజ్వల భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడంతో పాటు దేశాభివృద్ధికి తోడ్పడగలరు. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం కేవలం ఒక వ్యక్తి కాదు, అతనొక శక్తి.. తరతరాలకు తరగని విజ్ఞాన ఆస్తి.
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