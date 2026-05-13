 ఐటీ దిగ్గజం దిక్సూచీ | Father Of Indian IT NR Narayana Murthy Timeless Leadership Lessons, Inspiring Quotes On Success And Values | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐటీ దిగ్గజం దిక్సూచీ

May 13 2026 10:35 AM | Updated on May 13 2026 11:19 AM

NR Narayana Murthy Timeless Leadership Lessons from the Father of Indian IT

భారతీయ సమాచార సాంకేతిక (ఐటీ) రంగ ముఖచిత్రాన్ని మార్చివేసిన దార్శనికుడు, ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్.ఆర్.నారాయణమూర్తి. భారతీయ ఐటీ పరిశ్రమ పితామహుడుగా కీర్తించబడే ఆయన కేవలం ఒక పారిశ్రామికవేత్త మాత్రమే కాదు, లక్షలాది మంది యువతకు నైతిక విలువల పాఠాలు నేర్పిన గురువు. ‘సాధారణ జీవనం - ఉన్నత ఆలోచన’ అనే సిద్ధాంతాన్ని తూచతప్పకుండా పాటించే మూర్తి పద్మవిభూషణ్ వంటి అత్యున్నత పురస్కారాలతో దేశ గౌరవాన్ని ఇనుమడింపజేశారు. విజయం, నాయకత్వ లక్షణాలపై ఇటీవల ఆయన పంచుకున్న కొన్ని అంశాలను కింద తెలియజేశాం.

మూర్తి టాప్ కోట్స్

  • ఒక గొప్ప నాయకుడికి తన సమక్షంలో ఉన్న ప్రజలను మరింత సమర్థులుగా మార్చగలిగే సామర్థ్యం ఉండాలి.

  • అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవడం సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. వైఫల్యం కంటే విజయం నుంచి నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం. మనం విఫలమైతే కారణాల గురించి తప్పకుండా ఆలోచిస్తాం, కానీ విజయం మన గత చర్యలన్నింటినీ విచక్షణారహితంగా సరైనవని నమ్మేలా చేస్తుంది.

  • ఎక్కువ వాగ్దానం చేసి తక్కువ ఇవ్వడం కంటే, తక్కువ వాగ్దానం చేసి అంతకు మించి డెలివరీ చేయడం ఉత్తమం. ఇందుకోసం చట్టాలను ఉల్లంఘించాల్సిన అవసరం లేదు.

  • పురోగతి అనేది తరచుగా మనసు, మనస్తత్వం మధ్య ఉండే వ్యత్యాసానికి సమానం.

  • ఓడ షిప్‌యార్డ్‌లో ఉన్నప్పుడు చాలా సురక్షితంగా ఉంటుంది. కానీ వాటిని నిర్మించేది అక్కడే ఉండటానికి కాదు. సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడే ప్రయాణం సాగుతుంది.

  • మీ హోదా వల్ల మీరు స్టార్ అవ్వరు; మీరు కంపెనీకి ఎంత విలువను జోడిస్తున్నారనే దానిపైనే మీ స్టార్ హోదా ఆధారపడి ఉంటుంది.

  • మీరు ఎక్కడ మొదలుపెట్టారు అనేది ముఖ్యం కాదు. మీరు ఎలా, ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు అనేదే ముఖ్యం. నేర్చుకునే నాణ్యత బాగుంటే మీ అభివృద్ధి గ్రాఫ్ వేగంగా పెరుగుతుంది.

  • విలువల పునాదిపై నిర్మించిన సామ్రాజ్యం ఎప్పటికీ కూలిపోదు.

ఇదీ చదవండి: సామాన్యుడిపై భారమా? దేశాభివృద్ధికి మార్గమా?

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గంగరంగ వైభవం గంగమ్మ జాతర...పోటెత్తిన జనం (ఫొటోలు)
photo 2

హనుమాన్ జయంతి... భక్తులతో కిక్కిరిసిన కొండగట్టు (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుపతి గంగమ్మ జాతర...'బైరాగి వేషంలో మొక్క చెల్లించుకున్న భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 4

అనంతపురం జిల్లాలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 5

నారా రోహిత్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Tamilnadu CM Vijay Govt Floor Test Updates 1
Video_icon

TVK విజయ్ పార్టీ నుండి రెండు సీట్లు కట్
Ambati Murali Strong Comments On Dhulipalla Narendra 2
Video_icon

ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర ఒక బ్రోకర్.. అంబటి మురళి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Nepali Gang Loots Gold In Hyderabad 3
Video_icon

నేపాల్ పని మనుషులతో జాగ్రత్త.. మత్తు మందు ఇచ్చి.. చేతులు కట్టేసి..
Watch Live TVK Vijay Government Floor Test 4
Video_icon

Watch Live: విజయ్ సర్కార్ కు బలపరీక్ష.. నెంబర్ గేమ్ పై ఉత్కంఠ
Hero Venkatesh Say No To Drushyam 3 Remake 5
Video_icon

దృశ్యం 3 రీమేకకు నో చెప్పిన వెంకీ మామ
Advertisement
 