 ఎంఎస్ఎంఈ రంగాల కోసం.. సరికొత్త యాప్ | NIRDC Develop InDApp for MSME Sector | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎంఎస్ఎంఈ రంగాల కోసం.. సరికొత్త యాప్

Nov 24 2025 4:04 PM | Updated on Nov 24 2025 4:14 PM

NIRDC Develop InDApp for MSME Sector

భారత ప్రభుత్వ సూక్ష్మ, చిన్న & మధ్య తరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. పనిచేసే స్వయంప్రతిపత్తి గల సంస్థ అయిన నేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ కౌన్సిల్ (NIRDC), MSME వాడుక, పరిధిని పెంచడానికి దేశీయంగా రూపొందించిన డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ InDApp రూపకల్పనను నేడు ప్రకటించింది.

అంతర్జాతీయంగా పోటీతత్వ భారతీయ బ్రాండ్‌లను సృష్టించడం, భారతీయ కళాకారులు మరియు చేతివృత్తులవారికి ప్రపంచ గుర్తింపును అందించడం మరియు MSMEలు వికసిత్ భారత్ దార్శనికతకు దోహదపడేలా చేయడం లక్ష్యంగా దేశవ్యాప్తంగా B2B మార్కెట్‌ప్లేస్ నిర్మించబడింది.

ఎనిమిది మంత్రిత్వ శాఖల మద్దతుతో, InDApp, భారతదేశం అంతటా MSME రంగంలోని వ్యవస్థాపకుల కోసం ప్రత్యేకంగా సృష్టించబడింది. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ అందించే సేవలు విస్తృత శ్రేణిలో ఉన్నాయి, ప్రభుత్వ పథకాల గురించి సమాచారాన్ని అందించడం, మూలధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడం నుంచి వ్యాపార దృశ్యమానతను పెంచడం.. శిక్షణ, సామర్థ్య నిర్మాణానికి సహాయం చేయడం వరకు, IndApp ఒక బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా లేదా మీ ఫోన్‌లో ట్యాప్ చేయడం ద్వారా MSMEలకు డిజిటల్ యాక్సెస్‌ను గణనీయంగా పెంచుతుంది.

ఈ యాప్ దాని బహుళ ఉపయోగకరమైన విలువ కారణంగా MSME రంగంలో సాంకేతిక విప్లవంగా పరిగణించబడుతుంది. భారతదేశంలోని మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వస్తువుల వ్యాపారం చేసే భారతీయ వ్యాపారానికి, InDApp యొక్క మార్కెట్‌ప్లేస్ అంటే వ్యాపారి ప్రత్యేక వర్గం కింద ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను పొందుపరచవచ్చు మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో వ్యాపారాలను కూడా అన్వేషించవచ్చు.

ఈ అప్లికేషన్‌ను రూపొందించిన నోడల్ బాడీగా, వనరులు మరియు మద్దతు విధానాలకు యాక్సెస్‌ను క్రమబద్ధీకరించడానికి NIDRC ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలతో సన్నిహిత సమన్వయంతో పనిచేస్తుంది. ఈ సహకార  వ్యవస్థ, పారిశ్రామిక సౌకర్యాలు మరియు విధాన అమలుకు సమగ్రమైన మరియు పరిపూర్ణమైన విధానం ఉందని నిర్ధారిస్తుంది.

# Tag
MSME Indapp apps
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుచానూరులో⁠ ⁠వైభవంగా రథోత్సవం
photo 2

Dharmendra: బాలీవుడ్‌ లెజెండ్ ధర్మేంద్ర జీవితంలో స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

బిజినెస్‌మ్యాన్ కుమార్తె పెళ్లి.. స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా రామ్ చరణ్ (ఫొటోలు)
photo 4

చలిలో వెచ్చని టీ తాగుతున్న స్టార్‌ హీరోలు (ఫోటోలు)
photo 5

రెడ్ శారీలో అందాలు చూపిస్తున్న బిగ్ బాస్ ఫేమ్‌ అశ్వినీ శ్రీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Muslim JAC Convener Shaik Muneer Ahmed Comments About Losing Waqf Board Lands 1
Video_icon

Shaik Muneer: కూటమి ప్రభుత్వ తీరుపై ముస్లిం జేఏసీ నేతల ఆగ్రహం
Sathya Sai Water Works Employees Demanding For Salaries To Pawan Kalyan 2
Video_icon

Rajahmundry: పవన్ కళ్యాణికు నిరసన సెగ
Conflict Between Two Groups Over Land At Bhadradri 3
Video_icon

Bhadradri: పొలం విషయంలో రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ
Merugu Nagarjuna FIRES on Chandrababu Govt Over Job Cardsఒక్క ఏపీలోనే 18.63 ల‌క్ష‌ల జాబ్ కార్డులు తొలిగింపు 4
Video_icon

Merugu Nagarjuna: ఒక్క ఏపీలోనే 18.63 ల‌క్ష‌ల జాబ్ కార్డులు తొలిగింపు
Karnataka CM Seat Issue DK Shivakumar vs Siddaramaiah 5
Video_icon

Karnataka: ముఖ్యమంత్రి మార్పు వార్తలపై స్పందించిన సీఎం సిద్ధరామయ్య
Advertisement
 