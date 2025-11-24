ఎంఎస్ఎంఈ రంగాల కోసం.. సరికొత్త యాప్

భారత ప్రభుత్వ సూక్ష్మ, చిన్న & మధ్య తరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. పనిచేసే స్వయంప్రతిపత్తి గల సంస్థ అయిన నేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ (NIRDC), MSME వాడుక, పరిధిని పెంచడానికి దేశీయంగా రూపొందించిన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ InDApp రూపకల్పనను నేడు ప్రకటించింది.
అంతర్జాతీయంగా పోటీతత్వ భారతీయ బ్రాండ్లను సృష్టించడం, భారతీయ కళాకారులు మరియు చేతివృత్తులవారికి ప్రపంచ గుర్తింపును అందించడం మరియు MSMEలు వికసిత్ భారత్ దార్శనికతకు దోహదపడేలా చేయడం లక్ష్యంగా దేశవ్యాప్తంగా B2B మార్కెట్ప్లేస్ నిర్మించబడింది.
ఎనిమిది మంత్రిత్వ శాఖల మద్దతుతో, InDApp, భారతదేశం అంతటా MSME రంగంలోని వ్యవస్థాపకుల కోసం ప్రత్యేకంగా సృష్టించబడింది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ అందించే సేవలు విస్తృత శ్రేణిలో ఉన్నాయి, ప్రభుత్వ పథకాల గురించి సమాచారాన్ని అందించడం, మూలధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడం నుంచి వ్యాపార దృశ్యమానతను పెంచడం.. శిక్షణ, సామర్థ్య నిర్మాణానికి సహాయం చేయడం వరకు, IndApp ఒక బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా లేదా మీ ఫోన్లో ట్యాప్ చేయడం ద్వారా MSMEలకు డిజిటల్ యాక్సెస్ను గణనీయంగా పెంచుతుంది.
ఈ యాప్ దాని బహుళ ఉపయోగకరమైన విలువ కారణంగా MSME రంగంలో సాంకేతిక విప్లవంగా పరిగణించబడుతుంది. భారతదేశంలోని మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వస్తువుల వ్యాపారం చేసే భారతీయ వ్యాపారానికి, InDApp యొక్క మార్కెట్ప్లేస్ అంటే వ్యాపారి ప్రత్యేక వర్గం కింద ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను పొందుపరచవచ్చు మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో వ్యాపారాలను కూడా అన్వేషించవచ్చు.
ఈ అప్లికేషన్ను రూపొందించిన నోడల్ బాడీగా, వనరులు మరియు మద్దతు విధానాలకు యాక్సెస్ను క్రమబద్ధీకరించడానికి NIDRC ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలతో సన్నిహిత సమన్వయంతో పనిచేస్తుంది. ఈ సహకార వ్యవస్థ, పారిశ్రామిక సౌకర్యాలు మరియు విధాన అమలుకు సమగ్రమైన మరియు పరిపూర్ణమైన విధానం ఉందని నిర్ధారిస్తుంది.