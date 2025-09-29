 ఐఎన్‌ఎస్‌సీఓ చేతికి హెచ్‌ఎన్‌జీఐఎల్‌ | Madhvani Groups INSCO Takes full Control of HNGIL | Sakshi
ఐఎన్‌ఎస్‌సీఓ చేతికి హెచ్‌ఎన్‌జీఐఎల్‌

Sep 29 2025 6:39 PM | Updated on Sep 29 2025 6:42 PM

Madhvani Groups INSCO Takes full Control of HNGIL

న్యూఢిల్లీ: రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న హిందుస్తాన్‌ నేషనల్‌ గ్లాస్‌ అండ్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ సంస్థ(HNGIL)ను దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియ ద్వారా చేజిక్కించుకున్నట్లు ఉగాండాకు.. చెందిన మధ్వాని గ్రూప్‌ కంపెనీ ఇండిపెండెంట్‌ షుగర్‌ కార్పొరేషన్‌ (INSCO) లిమిటెడ్‌ తెలిపింది.

కొత్తగా ఏర్పడిన హెచ్‌ఎన్‌జీఐఎల్‌ బోర్డు ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించింది.  ఈ కొనుగోలు ప్రక్రియ పారిశ్రామికవేత్తలు కమ్లేష్‌ మాధ్వాని, శ్రై మాధ్వాని నేతృత్వంలో జరిగింది. సెర్బరస్‌ క్యాపిటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్, ఇంటర్నేషనల్‌ ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ నుండి ఆర్థిక మద్దతు లభించిందని ఐఎన్‌ఎస్‌సీఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపింది.

దాదాపు రూ.2,250 కోట్ల ఈ రిజల్యూషన్‌ ప్రణాళికకు  ఆగస్టు 14న ఎన్‌సీఎల్‌టీ ఆమోదం తెలిపింది. తదుపరి ఆర్‌బీఐ, సీసీఐ నుంచి అనుమతులు లభించాయి. మొత్తం 45 రోజుల్లో విలీన ప్రక్రియ పూర్తి అయినట్లు ఐఎన్‌ఎస్‌సీఓ పేర్కొంది.

# Tag
companies RBI
పోల్

Photos

photo 1

హ‌నుమంత వాహ‌నంపై కోదండ రాముని అలంకారంలో స్వామివారు (ఫొటోలు)
photo 2

దేవి నవరాత్రులు.. అమ్మవారి సేవలో శ్యామల (ఫొటోలు)
photo 3

దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

#DussehraVibes : దీప్తి సునైనా పండగ వైబ్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

పీపుల్స్‌ ప్లాజా : ఉత్సాహంగా పింక్ పవర్ రన్ (ఫొటోలు)

Video

YSRCP Leaders Reaction On AP Govt Conspiracy In MP Mithun Reddy Release 1
Video_icon

ఏంపీ మిథున్ రెడ్డి విడుదలపై... YSRCP నేతలు రియాక్షన్
Kutami Govt Conspiracy On MP Mithun Reddy Release Delay 2
Video_icon

ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి విడుదలపై కూటమి కుట్ర
Advocate About MP Mithun Reddy Bail Conditions 3
Video_icon

Advocate: ఎంపీ మిథున్ రెడ్డికి బెయిల్... షరతులు ఇవే
Fishermen Stops Home Minister Convoy in Rajayyapet 4
Video_icon

Rajayyapet: హోంమంత్రి అనితకు చుక్కలు చూపించిన మత్స్యకారులు
Sea Recedes 500 Meters at BR Ambedkar Konaseema Dist 5
Video_icon

Konaseema Dist: సముద్రం వెనక్కి వెళ్లడం సునామీ సూచనే అంటున్న స్థానికులు
