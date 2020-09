సాక్షి, ముంబై : భారతీయ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (ఐఆర్‌సీటీసీ) స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ) కార్డు వచ్చేసింది. భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు గరిష్ట లాభంతోపాటు, రిటైల్, భోజన, వినోదాలపై ప్రయోజనాలు, ఇతర లావాదేవీల మినహాయింపుల అందించేలా ఐఆర్‌సీటీసీ ఎస్‌బిఐ కార్డును రుపే ప్లాట్‌ఫాంపై విడుదల చేశాయి.ఈ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా రైల్వేకు సంబంధించిన లావాదేవీలన్నీ డిజిటల్ గా సురక్షితంగా జరుగుతాయని రైల్వే మంత్రి పియూష్ గోయల్ గతంలో ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

ప్రయోజనాలు

ఈ కార్డు కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి

ఎస్‌బీఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి పోర్టల్‌ను సందర్శించాలి. అక్కడ పొందుపర్చిన లింక్‌లో వ్యక్తిగత వివరాలు, మొబైల్ నంబర్, అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఎంటర్ చేసి, దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

One Credit Card, Multiple Benefits: Introducing IRCTC-SBI Cobranded RuPay Card, that lets you earn rewards while you spend.

Discover never-ending benefits on shopping, fuel recharge, train ticket booking & more!

📝 Apply today & enjoy zero issuance fee: https://t.co/aDDkqEElid pic.twitter.com/yQjX3guzGL

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) August 27, 2020