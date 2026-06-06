హ్యుందాయ్ కార్లపై ఆఫర్లు.. భారీ డిస్కౌంట్లు

దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహన మార్కెట్లో పోటీ మరింత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా జూన్ 2026కు ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. కంపెనీ ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై రూ.1.05 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్లు, స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు, అప్గ్రేడ్ బోనస్లు, కార్పొరేట్ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన పలు నివేదికలు, డీలర్షిప్ సమాచారం ప్రకారం క్రెటా మోడల్పై అత్యధిక ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి.
క్రెటాకే అత్యధిక డిస్కౌంట్
హ్యుందాయ్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీ క్రెటా (Hyundai Creta)పై కంపెనీ అందిస్తున్న మొత్తం ప్రయోజనాల విలువ రూ.1.05 లక్షల వరకు చేరుతోంది. పెట్రోల్ వేరియంట్లపై క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్చేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్, అప్గ్రేడ్ బోనస్, కార్పొరేట్ ఆఫర్లు కలిపి ఈ ప్రయోజనం అందుతోంది. ఇటీవల కంపెనీ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ను కూడా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో విక్రయాల ఊపును కొనసాగించేందుకు ఈ ఆఫర్లు ఉపయోగపడనున్నాయి.
ఇతర మోడళ్లపైనా ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు
క్రెటా తర్వాత గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్పై రూ.80,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి. ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ ఐ20పై రూ.65,000 వరకు, వెర్నా సెడాన్పై రూ.55,000 వరకు, ఎక్స్టర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీపై రూ.40,000 వరకు ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మోడల్, వేరియంట్, నగరం, డీలర్ స్టాక్ను బట్టి ఈ ఆఫర్లలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని కంపెనీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఫైనాన్స్ సదుపాయాలు కూడా
మోడల్ ఆధారంగా రూ.65,000 వరకు అప్గ్రేడ్ బోనస్తో పాటు 100 శాతం వరకు ఆన్రోడ్ ఫండింగ్, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులో రాయితీలు, ఫోర్క్లోజర్ ఛార్జీల మినహాయింపు వంటి ఫైనాన్స్ పథకాలను కూడా హ్యుందాయ్ అందిస్తోంది. దీంతో కొత్త కారు కొనుగోలు వ్యయం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, ప్రత్యర్థి కంపెనీలు కూడా భారీ ఆఫర్లతో వినియోగదారులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మారుతీ సుజుకీ తన నెక్సా శ్రేణిలోని కొన్ని మోడళ్లపై రూ.2.15 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది. దీంతో జూన్ నెలలో కారు కొనుగోలుదారులకు డిస్కౌంట్ల పరంగా మంచి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
ఆఫర్లు జూన్ 30 వరకు మాత్రమే అమల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఖచ్చితమైన డిస్కౌంట్, వేరియంట్ వారీ వివరాల కోసం సమీప హ్యుందాయ్ డీలర్ను సంప్రదించడం మంచిది.