వాట్సాప్, సిగ్నల్ కు ప్రధాన తేడా ఏంటి?

వాట్సాప్ గత కొద్దీ రోజుల క్రితం కొత్తగా ప్రైవసీ పాలసీ నిబంధనలు తీసుకొచ్చిన సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే. అయితే కొత్తగా తీసుకువచ్చిన ప్రైవసీ నిబంధనలను అంగీకరించకపోతే ఫిబ్రవరి 8నుంచి వారి మొబైల్ ఫోన్స్ లలో వాట్సాప్ సేవలు నిలిపివేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అప్పటి నుంచి వాట్సాప్ సేవలపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక రూమర్లు వస్తున్నాయి. వాట్సాప్ యూజర్ల డేటాను ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ తో షేర్ చేసుకోనున్నట్లు కూడా రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. (చదవండి: వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్‌లను నిషేధించండి)

తాజాగా వాట్సాప్ ఈ రూమర్లపై స్పందించింది. వ్యక్తిగత ఖాతాల యొక్క డేటాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంపెనీ ఇతర వాటి కోసం ఉపయోగించదు అని పేర్కొంది. "యూజర్ల పంపిన మెసేజ్ లకు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉన్న కారణంగా తన వినియోగదారుల సందేశాలను చదవలేమని, కాల్‌లను వినలేమని" వాట్సాప్ నొక్కి చెప్పింది. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ప్రైవసీ పాలసీ మీ వ్యక్తిగత సందేశాలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలిగించదని సంస్థ పేర్కొంది. అయితే ఈ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన నిబంధనలు కేవలం వాట్సాప్ బిజినెస్ అకౌంట్స్ కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది అని సంస్థ పేర్కొంది.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

వారికీ మాత్రమే ప్రైవసీ నిబంధనలు..

వాట్సాప్ బిజినెస్ సేవలను మరింత మెరుగు పరచడం కోసం, వ్యాపార సంస్థలకు తమ ఖాతాదారులతో వాట్సాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉండేలా ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఫేస్‌బుక్ కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో వ్యాపార సంస్థలకు మరింత ప్రయోజనం కల్పించడం కోసం వాట్సాప్ లో రిజిస్టర్డ్ ఫోన్ నెంబర్, మీ లొకేషన్, డివైజ్ మోడల్, ఐపీ అడ్రస్ వంటి వివరాలను సేకరించి ఆయా వ్యాపార సంస్థలు మనకు సేవలు అందించడం కోసం స్టోర్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఫేస్‌బుక్ కల్పించబోతోంది. వాట్సాప్ బిజినెస్ లో నేరుగా వినియోగదారులు ప్రోడక్టులను, సర్వీసులకి ఆర్డర్ చేసి పేమెంట్ చేసే అవకాశం కూడా రాబోతోంది కాబట్టి, వాట్సప్ పేమెంట్స్ లావాదేవీ వివరాలను కూడా ఆయా వ్యాపార సంస్థలు రిఫరెన్స్ కోసం సేవ్ చేసుకునే వెసులుబాటుని ఫేస్‌బుక్ కల్పిస్తూ దానికి మన ఆమోదాన్ని కోరుతూ ప్రైవసీ పాలసీ ముందుపెట్టింది.

సిగ్నల్ యాప్ వాట్సాప్ కంటే ఎందుకు భిన్నం?

వాట్సాప్ కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చిన వెంటనే చాలా మంది ఇతర యాప్ల వైపు మొగ్గు చూపారు. ఆ సమయంలో ప్రపంచ కుబేరుడు టెస్లా సీఈఓ ఎలోన్ మస్క్ " సిగ్నల్ వాడండి" అని ట్విటర్ లో ఒక ట్విట్ చేసాడు. అప్పటి నుంచి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సిగ్నల్ డౌన్లొడ్ సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దింట్లో కూడా వాట్సాప్ మాదిరిగానే ఎండ్-టూ-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫీచర్ ఉండటం విశేషం.(చదవండి: మీ స్నేహితులను సిగ్నల్‌కు ఆహ్వానించండి ఇలా..?)

సిగ్నల్ మెసెంజర్‌ను మోక్సీ మార్లిన్‌స్పైక్, బ్రియాన్ ఆక్టన్ 2018లో స్థాపించారు. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే బ్రియాన్ ఆక్టన్ వాట్సాప్ సహ వ్యవస్థాపకుడు కూడా. సోషల్ నెట్‌వర్క్ ఫేస్‌బుక్ 19 బిలియన్ డాలర్లకు వాట్సాప్ ను 2014లో కొనుగోలు చేసింది. సీఈఓ మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ మరియు సీఓఓ షెరిల్ శాండ్‌బర్గ్ మెసేజింగ్ యాప్ ద్వారా డబ్బు సంపాదించాలని అనుకున్నప్పుడు సోషల్ మీడియా సంస్థ నుంచి నిష్క్రమించాలని యాక్టన్ నిర్ణయించుకున్నాడు. సంస్థను విడిచిపెట్టిన వెంటనే బ్రియాన్ ఆక్టన్ ఓపెన్ విస్పర్ సిస్టమ్స్ యొక్క మోక్సీ మార్లిన్‌స్పైక్‌తో జతకట్టి మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ సిగ్నల్‌తో పాటు సిగ్నల్ ఫౌండేషన్‌ను 2018లో ఏర్పాటు చేసాడు.

You can make an app used by many millions of people that has no data...Cool chart by @forbes & @UKZak 🙈🙊🙉 https://t.co/gWFqyIeoZ3 pic.twitter.com/Unngddaq5M

— Signal (@signalapp) January 5, 2021