కరోనా మహమ్మారి తర్వాత గత కొద్ది కాలం నుంచి ప్రయాణాలు జోరందుకున్నాయి. అయితే, పండుగ సీజన్ దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ రైల్వే శాఖ కూడా అనేక ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రారంభించింది. అయితే చాలా మంది టికెట్ బుక్ చేసుకునే విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే, రైలు టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రయాణీకులు ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(ఐఆర్‌సీటీసీ) వెబ్ సైట్/యాప్ లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అయితే, వారికి ఖాతా లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. సొంతంగా ఖాతా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురుంచి ఐఆర్‌సీటీసీ తన ట్విటర్ ద్వారా వీడియో షేర్ చేసింది.

ఐఆర్‌సీటీసీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసే విధానం

Want to book train tickets but do not have an #IRCTC account yet.

Create your #IRCTC ticketing account in these simple steps and book your train tickets now.#userregistration #irctcticketing #irctcaccount #trainbooking

— IRCTC (@IRCTCofficial) October 18, 2021