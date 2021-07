సాధారణంగా ఏటీఎం నుంచి నగదు విత్‌డ్రా చేయాలంటే కచ్చితంగా డెబిట్‌ కార్డు లేదా క్రెడిట్‌ కార్డును ఉపయోగించాల్సిందే. కొన్ని బ్యాంకులు తమ ఖాతాదారులకు డెబిట్‌ కార్డు లేదా క్రెడిట్‌ కార్డు లేకుండానే నగదు విత్‌ డ్రా చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు కూడా తన ఖాతాదారులకు ఈ సదుపాయాన్ని తీసుకువచ్చింది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు ఖాతాదారులు సురక్షితంగా డెబిట్‌ కార్డు లేకుండానే ఎటీఎం నుంచి నగదును విత్‌ డ్రా చేసుకోవచ్చును. తన ఖాతాదారులకు కార్డ్‌లెస్‌ క్యాష్‌ను అన్ని హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు ఏటీఎం నుంచి నగదు ఉపసంహరించుకోవడానికి 24/7 సేవలను అందిస్తుందని హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌ ట్వీటర్‌లో పేర్కొంది.

ఏటీఎమ్‌లో కార్డ్‌లెస్‌ క్యాష్‌ను ఇలా విత్‌ డ్రా చేయండి..!

Forgot your ATM Card? Don’t worry, HDFC Bank Cardless Cash is #DigitallyYours with 24X7 service to withdraw cash at all HDFC Bank ATMs.

Enjoy instant and secure mode of cash withdrawals without ATM / Debit Card.

To know more, visit: https://t.co/foq6Uq144f pic.twitter.com/xIJK6YI7do

— HDFC Bank (@HDFC_Bank) July 29, 2021