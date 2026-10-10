న్యూఢిల్లీ: ఎఫ్ఎంసీజీ, డైవర్సిఫైడ్ దిగ్గజం ఐటీసీలో తాజాగా జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ 2.91 శాతం వాటా విక్రయించింది. బీఎస్ఈ బ్లాక్డీల్స్ ప్రకారం 14 దశలలో మొత్తం 36.5 కోట్ల షేర్లను విక్రయించింది. ఒక్కో షేరుకీ రూ. 257.35 ధరలో 2.91% వాటా అమ్మివేసింది. తద్వారా రూ. 9,395 కోట్లకుపైగా అందుకుంది.
మరోపక్క యూకే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్స్ అలియెన్స్ విటన్ 16.11 లక్షల ఐటీసీ షేర్లను రూ. 41.5 కోట్లకు విక్రయించింది. బీఎస్ఈ షేర్ హోల్డింగ్ వివరాల ప్రకారం 2026 జూన్ చివరికల్లా ఐటీసీలో జీక్యూజీ 1.06% వాటా కలిగి ఉంది. గోల్డ్మన్ శాక్స్ ట్రస్ట్–2, గోల్డ్మన్ శాక్స్ జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ ఇంటర్నేషనల్ అపార్చునిటీస్ ఫండ్ వద్ద మరో 2.06% వాటా ఉంది.