బంగారం ధరలు: వారంలో ఎంత మార్పు?

దేశంలో బంగారం ధరలు కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఒక రోజు పెరగడం, మరో తగ్గడం ఇలా కొనసాగుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం పసిడి ధరలు (Gold Price) ఎలా ఉన్నాయి.. గడిచిన వారం రోజుల్లో బంగారం ధరల్లో మార్పు ఎంత.. పెరిగాయా.. తగ్గాయా.. అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం..
హైదరాబాద్ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గడిచిన వారం రోజుల్లో పసిడి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. 22 క్యారెట్, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు దాదాపు ఒకే శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. నవంబర్ 17 నుంచి నవంబర్ 23 మధ్య ట్రాక్ చేసిన మార్కెట్ డేటా ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 870 రూపాయలు, 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 800 రూపాయలు పెరిగింది.
24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 1,24,970 రూపాయల నుండి 1,25,840 రూపాయలకు పెరిగింది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ .1,14,550 నుండి రూ .1,15,350 కు పెరిగింది.
ఈ నెల ప్రారంభంలో భారీ హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, ఈ వారం మొత్తం ధరల కదలిక స్థిరంగా ఉంది. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక సంకేతాల మధ్య స్థిరమైన పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని సూచిస్తుంది. రెండు స్వచ్ఛతలలో సమాంతర పెరుగుదల దేశీయ బులియన్ సెంటిమెంట్ లో ఏకరీతి మార్పును సూచిస్తుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.