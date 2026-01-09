 తారుమారైన బంగారం, వెండి ధరలు.. | Gold and Silver rates on January 9th 2026 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తారుమారైన బంగారం, వెండి ధరలు..

Jan 9 2026 10:50 AM | Updated on Jan 9 2026 11:32 AM

Gold and Silver rates on January 9th 2026 in Telugu states

బంగారం, వెండి ధరలలో మిశ్రమ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. పసిడి ధరలు తగ్గుదలకు బ్రేక్ఇచ్చి మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. వెండి ధరల్లో మాత్రం క్షీణత కొనసాగింది. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురువారంతో పోలిస్తే శుక్రవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) ఎగిశాయి. వెండి ధరలు మరోసారి గణనీయంగా క్షీణించాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్
photo 2

నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడలో ఘనంగా మహిళా ఫెస్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో రాజాసాబ్.. డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫోటోలు చూశారా?
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌లో ‍సందడి చేసిన సినీ నటి నివేదా పేతురాజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Madras HC Orders CBFC To Immediately Clear Vijays Jana Nayagan For Release 1
Video_icon

జననాయగన్ మధ్యాహ్నం రిలీజ్! మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశాలు
Goods Train Divides In Anantapur After Coupling Breaks 2
Video_icon

తెగిన బోగీల లింక్.. 2 కిలోమీటర్లు అట్లనే..!
Protest In Vijayawada Against Medical Colleges Privatization 3
Video_icon

Watch Live: విజయవాడలో నిరసన దీక్ష
Jada Sravan Kumar Slams Nara Lokesh Pawa Kalyan And Chandrababu 4
Video_icon

జగన్ పేరు వింటే మూడు సార్లు బాత్రూం కి వెళ్లే మీరు..
TDP Attack On YSRCP ZPTC In Anantapur 5
Video_icon

దాడి చేసిన వారిని వదిలేసి గాయపడ్డ వారిపై కేసులు
Advertisement
 