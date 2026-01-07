 ఇవేం ధరలు బాబోయ్‌.. హ్యాట్రిక్‌ కొట్టేసిన పసిడి, వెండి | Gold and Silver rates on January 7th 2026 in Telugu states | Sakshi
ఇవేం ధరలు బాబోయ్‌.. హ్యాట్రిక్‌ కొట్టేసిన పసిడి, వెండి

Jan 7 2026 10:49 AM | Updated on Jan 7 2026 11:15 AM

Gold and Silver rates on January 7th 2026 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత భగ్గుమన్నాయి. వరుసగా మూడో రోజూ ఎగిశాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంగళవారంతో పోలిస్తే బుధవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) మరింతగా పెరిగాయి. వెండి ధరలు అయితే అత్యంత భారీగా దూసుకెళ్లాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

