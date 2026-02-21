హ్యాట్రిక్‌ కొట్టిన పసిడి.. వెండి ఒక్కసారిగా రూ.20 వేలు..

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు వరుస పెరుగుదలతో కొనుగోలుదారులకు షాకులిస్తున్నాయి. పసిడి ధరలు (Today Gold Rate) మూడో రోజూ పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్లో మార్పులు వస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగిశాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో
తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్--రూ.1,46,000--రూ.1750 పెరుగుదల
24 క్యారెట్స్--రూ.1,59,280--రూ.1910 పెరుగుదల
చెన్నైలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,46,800--రూ.2600 పెరుగుదల
24 క్యారెట్స్--రూ.1,60,150--రూ.2840 పెరుగుదల
బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లో
తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్--రూ.1,46,000--రూ.1750 పెరుగుదల
24 క్యారెట్స్--రూ.1,59,280--రూ.1910 పెరుగుదల
దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,46,150--రూ.1750 పెరుగుదల
24 క్యారెట్స్--రూ.1,59,430--రూ.1910 పెరుగుదల
ఢిల్లీలో వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.2,75,000. రూ.5000 పెరుగుదల
హైదరాబాద్లో వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.2,90,000. రూ.20000 పెరుగుదల
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)