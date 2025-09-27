పసిడి మరింత పైకి.. వామ్మో వెండి ధర వింటే..

దేశంలో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. వరుసగా రెండో రోజూ ఊపందుకున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం మరింత పెరిగాయి. ఇక వెండి ధరలు (Today Silver Rate) అయితే రికార్డుల మోత మోగించాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)