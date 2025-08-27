 పండగ రోజు బంగారం ధరల తుపాను.. తులం ఎంతంటే.. | Today Gold Rate on Vinayaka Chavithi 2025: Gold, Silver Prices in Hyderabad, Delhi, Chennai | Sakshi
Aug 27 2025 11:34 AM | Updated on Aug 27 2025 11:46 AM

gold and silver rates on 27th August 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఊగిసలాడుతున్నాయి. మంగళవారంతో పోలిస్తే బుధవారం వినాయక చవితి రోజున బంగారం ధరలు పెరిగాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు, బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లో

తులం బంగారం

22 క్యారెట్స్--రూ.93,900--రూ.350 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,02,440--రూ.380 పెంపు

చెన్నైలో

22 క్యారెట్స్--రూ.93,900--రూ.350 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,02,440--రూ.380 పెంపు

దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో

22 క్యారెట్స్--రూ.94,050--రూ.350 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,02,590--రూ.380 పెంపు

వెండి ధరలు

కేజీ వెండి రూ.1,30,000. ఎలాంటి మార్పు లేదు.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

