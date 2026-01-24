 ఇంకా రెచ్చిపోయిన బంగారం.. తులం ఎంతంటే.. | Gold and Silver rates on 24th January 2026 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంకా రెచ్చిపోయిన బంగారం.. తులం ఎంతంటే..

Jan 24 2026 11:05 AM | Updated on Jan 24 2026 11:25 AM

Gold and Silver rates on 24th January 2026 in Telugu states

దేశంలో బంగారం ధరలు అంతకంతకూ రెచ్చిపోతున్నాయి. రోజూ రూ.వేలకొద్దీ పెరిగిపోతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శుక్రవారంతో పోలిస్తే బంగారం ధరలు(Today Gold Rate)భారీ పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. అయితే వెండి ధరల్లో మాత్రం మిశ్రమ మార్పులు కనిపించాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీకాకుళం : ఉల్లాసంగా రథసప్తమి సప్తాహ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీకాకుళం : శోభా యాత్ర శోభాయమానం (ఫోటోలు)
photo 3

మణికొండ : నార్సింగిలో సందడిగా పశుసంక్రాంతి (ఫోటోలు)
photo 4

జూబ్లీహిల్స్‌లో సినీనటి ఐశ్వర్య రాజేష్‌ సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వసంత పంచమి వేడుకలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu Nepotism 55 Acres Land Gift To Gitam University 1
Video_icon

నారా లోకేష్ తోడల్లుడికి బాబు గిఫ్ట్
Trump Taken Back Step On Greenland 2
Video_icon

వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్.. గ్రీన్ ల్యాండ్ పై కొత్త రాగం..

Naveen Polishetty About Anaganaga Oka Raju Movie Hit 3
Video_icon

డల్లాస్ థియేటర్స్ లో కేకలు.. USలో నా సినిమా హౌస్ ఫుల్
Shocking Update On Pushpa 3 Movie 4
Video_icon

పుష్ప 3 లో.. పుష్పరాజ్ హీరో కాదా..?
Rats Found In Prasadam Basket At Annavaram Temple 5
Video_icon

అన్నవరం ప్రసాదంలో ఎలుకలు
Advertisement
 