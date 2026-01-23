బాంబులా పేలిన బంగారం, వెండి ధరలు! ఇక కొన్నట్టే!!

బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ రాకెట్లా దూసుకెళ్లాయి. ఒక్క రోజు ఇలా తగ్గాయో లేదో వెంటనే బాంబులా పేలాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరలు ఇంతలా పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురువారంతో పోలిస్తే శుక్రవారం బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) రూ.5 వేలకు పైగా ఎగిశాయి. ఇక వెండి ధరలైతే వింటేనే భయమేస్తుంది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)