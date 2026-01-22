పసిడి, వెండి ఢమాల్‌.. రెచ్చిపోయిన ధరలు రివర్స్‌!

జోరు మీదున్న బంగారం, వెండి ధరలకు బ్రేక్ పడింది. దేశంలో పసిడి, వెండి భారీగా దిగివచ్చాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బుధవారంతో పోలిస్తే గురువారం పుత్తడి ధరలు (Today Gold Rate) భారీ స్థాయిలో తగ్గి కొనుగోలుదారులకు ఊరట కల్పించాయి. వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా క్షీణించాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)