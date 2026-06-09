 ఒక్కసారిగా తిరగబడిన బంగారం ధరలు | Today Gold And Silver Prices June 9th, 2026 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
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Today Gold And Silver Prices: ఒక్కసారిగా తిరగబడిన బంగారం ధరలు

Jun 9 2026 11:12 AM | Updated on Jun 9 2026 11:33 AM

Gold and Silver Rates on 09 June 2026 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. గడిచిన రెండు సెషన్లలో తగ్గిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా మంగళవారం పెరిగాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో

తులం బంగారం

22 క్యారెట్స్--రూ.1,40,400--రూ.1350 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,53,160--రూ.1470 పెంపు

చెన్నైలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,42,000--రూ.1300 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,54,910--రూ.1420 పెంపు

ఢిల్లీలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,40,550--రూ.1350 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,53,310--రూ.1470 పెంపు

ముంబై, బెంగళూరులో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,40,400--రూ.1350 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,53,160--రూ.1470 పెంపు

హైదరాబాద్‌లో ఈరోజు వెండి ధర

కేజీ వెండి రూ.2,70,000. ఎలాంటి మార్పు లేదు.

ఢిల్లీలో ఈరోజు వెండి ధర

కేజీ వెండి రూ.2,60,000. ఎలాంటి మార్పు లేదు.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

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