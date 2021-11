తీరు మారకుండా పేరు మారితే చేసిన పాపం పోతుందా? ఇప్పుడు ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా దిగ్గజం ‘ఫేస్‌బుక్‌’కు ఎదురవుతున్న అతిపెద్ద ప్రశ్న! సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన స్థితిలో దాని అధినేత మార్క్‌ జుకర్‌ బెర్గ్‌ పీకల్లోతు కష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నారు. అందుకే వాటి నుంచి తప్పించుకునేందుకు, పాత విమర్శలకు పాతరేసేందుకు ‘మెటా’ అంటూ కొత్త అవతారంతో పలకరింపులకు దిగారు. కానీ జుకర్‌ చేసిన తప్పిదాలు ఊరికనే పోతాయి. ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా జుకర్ బెర్గ్‌ భారీ నష్టాల్ని మూటగట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ టెక్‌ దిగ్గజం యాపిల్‌ ఇటీవల కొత్త ప్రైవసీ పాలసీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ పాలసీ దెబ్బకు ట్విట్టర్‌, యూట్యూబ్‌ సంస్థలు 10 బిలియన్ల డాలర‍్లకు పైగా నష‍్టపోయాయి. ఆ జాబితాలో ఫేస్‌బుక్‌ కూడా చేరింది.

ది వెర్జ్‌ కథనం ప్రకారం..యాపిల్‌ సంస్థ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ నెలలో యాప్‌ ట్రాకింగ్‌ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ(ఏటీటీ) పేరుతో కొత్త పాలసీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ పాలసీ వల్ల థర్డ్‌ యాప్స్‌ యాపిల్‌ ప్రొడక్ట్‌లను వినియోగించే యూజర్ల డేటాను ట్రాక్‌ చేయలేవు. అలా చేయాలంటే యూజర్ల పర్మీషన్‌ తీసుకోవాలని యాపిల్‌ సంస్థ కండీషన్‌ పెట్టింది. ఆ నిబంధనల్ని అమలు చేస్తోంది. అంతే యాపిల్‌ నిబంధనలపై ఫేస్‌బుక్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

I’m pretty certain #Facebook is fighting #Apple to retain access to personal data. #PID #privacy. #fullpagead #wsj pic.twitter.com/029WwaGSs0

— Dave Stangis (@DaveStangis) December 16, 2020