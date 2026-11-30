రెపో రేటు పెంపు అంచనాలతో అప్రమత్తత ఉండొచ్చు
జీడీపీ, ఐఐపీ, పీఎంఐ, వాహన విక్రయ గణాంకాలపై ఆసక్తి
డిసెంబర్ 4న ఆర్బీఐ ద్రవ్య కమిటీ నిర్ణయాలు వెల్లడి
ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ గమనంపై నిపుణుల అంచనా
ముంబై: స్థూల ఆర్థిక గణాంకాలు, ఆర్బీఐ ద్రవ్య పాలసీ నిర్ణయాలు, ముడిచమురు ధరలు ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ దిశానిర్దేశం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ముఖ్యంగా యూఎస్ టెక్ షేర్ల కదలికలు, ఏఐ సంబంధిత పెట్టుబడులపై ఇన్వెస్టర్ల వైఖరి మన మార్కెట్పై ప్రభావం చూపొచ్చంటున్నారు. ‘‘గత వారం స్వల్ప కరెక్షన్ నేపథ్యంలో కొత్త ట్రెండ్ ఏర్పడేందుకు ముందు మార్కెట్ కొంతకాలం కన్సాలిడేషన్కు లోనుకావచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు వేగంగా రికవరీ అయిన షేర్ల జోలికెళ్లకుండా.. పటిష్టమైన ఫండమెంటల్స్, మెరుగైన పనితీరు కనబరుస్తున్న కంపెనీల షేర్లను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ప్రతి పతనంలోనూ నాణ్యమైన షేర్లను కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం’’ అని రిలిగేర్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ విభాగాధిపతి అజిత్ మిశ్రా తెలిపారు.
స్థూల ఆర్థిక గణాంకాలపై దృష్టి
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసిక (జులై–సెపె్టంబర్) జీడీపీ వృద్ధి రేటు గణాంకాలు సోమవారం (నేడు) విడుదల కానున్నాయి. ఈ క్యూ2లో జీడీపీ వృద్ధి 7.4%–7.8 శాతం మధ్య నమోదవచ్చని అంచనా. ఈ రోజే అక్టోబర్ పారిశ్రామికోత్పత్తి (ఐఐపీ), ద్రవ్యలోటు గణాంకాలు కూడా వెలువడనున్నాయి. మంగళవారం నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన తయారీ రంగ పీఎంఐ, వాహన విక్రయ గణాంకాలు రానున్నాయి. డిసెంబర్ 3న సేవల రంగ పీఎంఐ గణాంకాలు విడుదలవుతాయి. దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులను ప్రతిబింబించే ఈ గణాంకాలు ట్రేడింగ్పై ప్రభావం చూపొచ్చు. అంతర్జాతీయంగా డిసెంబర్ 4న రాత్రి (భారత కాలమానం ప్రకారం 7 గంటలకు) అమెరికా నవంబర్ ఉద్యోగ గణాంకాలు వెలువడనున్నాయి.
ఆర్బీఐ పాలసీపై అందరి చూపు
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ద్రవ్యపరపతి విధాన కమిటీ (ఎంపీసీ) సమావేశాలు బుధవారం ప్రారంభమై, శుక్రవారం ముగుస్తాయి. డిసెంబర్ 4న ఆర్బీఐ తన పాలసీ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించనుంది. ప్రస్తుతం రెపో రేటు 5.50 శాతంగా ఉండగా, వడ్డీ రేట్లు పావుశాతం (25 బేసిస్ పాయింట్లు) పెంచవచ్చనే అంచనాలున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక వృద్ధి, ద్రవ్య లభ్యత పరిస్థితులు, ఆర్బీఐ చైర్మన్ వ్యాఖ్యలు, తదుపరి వడ్డీరేట్ల అంచనాలను మార్కెట్ వర్గాలు నిశితంగా పరిశీలించనున్నాయి. ‘‘విధాన వైఖరిలో అనూ హ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటే బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు సహా వడ్డీ రేట్ల ప్రభావానికి లోనయ్యే రంగాల షేర్లలో కదలికలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రెపో రేటు పెంపు ఉండవచ్చన్న అంచనాలు కూడా మార్కెట్ అనిశి్చతిని పెంచుతున్నాయి’’ ఎన్రిచ్ మనీ సీఈవో ఆర్ పొన్ముడి తెలిపారు.
26,000 స్థాయి వద్ద కీలక నిరోధం
బెంచ్మార్క్ సూచీలు ‘కీలక మద్దతు’ (సపోర్ట్) స్థాయిలను నిలుపుకోవడంపైనే మార్కెట్ తదుపరి గమనం ఆధారపడి ఉంటుంది. నిఫ్టీకి 26,000 స్థాయి సమీపంలో నిరోధం ఎదురైంది. బ్యాంక్ నిఫ్టీ జీవితకాల గరిష్ట స్థాయి నుంచి వెనక్కి వచ్చింది. ఈ పరిణామాలు ‘గరిష్ట స్థాయిలో లాభాల స్వీకరణ’ మొదలైందనేందుకు సంకేతం. దీర్ఘకాలిక దృష్ట్యా సాంకేతిక ధోరణి సానుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ, తాజా దిద్దుబాటు నేపథ్యంలో సూచీలు మరికొంత కాలం కన్సాలిడేషన్ ధోరణిలో కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కొనుగోళ్లు కొనసాగితే నిఫ్టీ ఎగువ స్థాయిలో 25,900–26,000 శ్రేణిలో అవరోధం ఉండొచ్చు. అమ్మకాలు నెలకొంటే దిగువ స్థాయిలో 25,300–25,400 పరిధిలో తక్షణ మద్దతు ఉంది.
నాలుగు వారాల ర్యాలీకి బ్రేక్
వరుస నాలుగు వారాల్లో 15 శాతం ర్యాలీ తర్వాత దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ గడిచిన వారంలో స్వల్ప నష్టాన్ని చవిచూసింది. గురునానక్ జయంతి (మంగళవారం) సెలవు మినహా నాలుగు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో సెన్సెక్స్ 0.69 శాతం, నిఫ్టీ 0.75 శాతం క్షీణించాయి . ముడిచమురు ధరలు పుంజుకోవడం, విదేశీ కొనుగోళ్ల వేగం తగ్గడం, అధిక వెయిటేజీ బ్యాంకింగ్ షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడితో లాభాల స్వీకరణ చోటు చేసుకుంది. బ్యాంకింగ్ షేర్లలో అమ్మకాలతో బ్యాంక్ నిఫ్టీ 2.47 శాతం
పతనమైంది.