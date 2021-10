అప్పుడెప్పుడో యాపిల్‌ సీఈఓ టీమ్‌ కుక్‌.. టెస్లా అధినేత ఎలన్‌ మస్క్‌ను బూతులు తిట్టారంటా? కానీ ఎలన్‌ మస్క్‌ తిరిగి తిట్టడం లేదు. కానీ ట్వీట్లు చూస్తుంటే అన్నంత పని చేస్తున్నారేమోనన్న అనుమానం కలగక మానదు. ఇటీవల జరిగిన ఓ ఈవెంట్‌లో యాపిల్‌ పాలిషింగ్‌ క్లాత్‌ను పరిచయం చేసింది. దాని ధర రూ.1900 ఉండడంపై నెటిజన్లు యాపిల్ ను ట్రోల్‌ చేసేశారు. మీమర్స్‌కు ఓ వెపన్‌ దొరికినట్లైంది. పనిలో పనిగా ఎలన్‌ మస్క్‌ కూడా టిమ్‌ కుక్‌ను ఉద్దేసిస్తూ పాలిషింగ్‌ క‍్లాత్‌పై ట్వీట్‌ చేశారు.

యాపిల్‌ సీఈఓ టీమ్‌ కుక్‌, టెస్లా అధినేత ఎలన్‌ మస్క్‌ల మధ్య పచ్చగడి వేస్తే భగ్గుమంటుంది. ఆ విషయాన్ని మీడియా ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టినా..అదేం లేదు. నాన్సెన్స్‌ అంటూ కొట్టి పారేస్తుంటారు. తాజాగా యాపిల్‌ గత సోమవారం(అక్టోబర్‌ 18) జరిగిన ఓ లాంఛ్‌ ఈవెంట్‌లో మాక్ బుక్ ప్రో, ఎమ్1 ప్రో, మ్యాక్స్ చిప్స్, థర్డ్‌ జనరేషన్‌ ఎయిర్ పాడ్స్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. వీటితో పాటు పాలిషింగ్‌ క్లాత్‌ గురించి ప్రస‍్తావించింది. యాపిల్‌ గాడ్జెట్స్‌ను కొనుగోలు చేసిన వినియోగదారులు వాటిని శుభ్రం చేసేందుకు పాలిషింగ్ వస్త్రాన్ని వినియోగించాలని సూచించింది. అంతా బాగుంది కానీ పాలిషింగ్‌ క్లాత్‌ ధర రూ.1900 ఉండడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Introducing Apple Bağdat Caddesi, our beautiful new store in Istanbul. We’re glad to be a part of this vibrant community and we can't wait to welcome customers to this spectacular new space. pic.twitter.com/BtJiGDAeqq

— Tim Cook (@tim_cook) October 22, 2021