దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో ప్రముఖ ఫుడ్‌ ఆగ్రిగ్రేటర్‌ జొమాటో షేర్లు భారీగా కుదేలవుతున్నాయి. సోమవారం ఎన్‌ఎస్‌ఈలో జొమాటో 14శాతం షేర్లు పడిపోయి రూ.46 వద్ద జీవిత కాల కనిష్ఠాన్ని తాకాయి. చివరకు 11.28 శాతం నష్టంతో రూ.47.60 వద్ద ముగియగా..దీంతో నిన్నఒక్కరోజే జొమాటో రూ.1000కోట్లు (అంచనా) నష్టపోయింది.మంగళవారం సైతం ఆ సంస్థకు నష్టాల పరంపర కొనసాగుతుంది.

ఇవ్వాళ మార్కెట్‌ కొనసాగే 2.50గంటల సమయానికి ఎన్‌ఎస్‌ఈలో జొమాటో షేర్లు భారీగా నష్టపోయి రూ.42.15 వద్ద ట్రేడ్‌ అవుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో భారత్‌ పే మాజీ ఫౌండర్‌ అ‍శ్నీర్‌ గ్రోవర్‌ స్పందించారు. జొమాటో- స్విగ్గీలు మెర్జ్‌ అయితే జొమాటో షేర్‌ రాకెట్‌ వేగంతో రూ.450కి చేరుతుందని ట్విట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ ట్విట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌కాగా.. జొమాటో షేర్లు నష్టపోవడానికి అశ్నీరే అంటూ మార్కెట్‌ నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

On the stock market - @letsblinkit served piping hot misery to @zomato in 10 minutes ! Yeh hi agar @Swiggy ko merge kar liya hota to ₹450 ka stock hota !!

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) July 26, 2022