 ఈ రాశి వారికి బంధువుల నుంచి ధనలాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 19-07-2026 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి బంధువుల నుంచి ధనలాభం

Jul 19 2026 12:59 AM | Updated on Jul 19 2026 12:59 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 19-07-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, తిథి: శు.పంచమి ఉ.7.38 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం: ఉత్తర రా.10.43 వరకు, తదుపరి హస్త, వర్జ్యం: ఉ.5.53 నుండి 7.29 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.4.51 నుండి 5.43 వరకు, అమృత ఘడియలు: ప.3.30 నుండి 5.06 వరకు.

సూర్యోదయం        :  5.38
సూర్యాస్తమయం    :  6.34
రాహుకాలం :  సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

మేషం: కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి వృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వాహనయోగం. విద్యార్థులకు శుభవార్తలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం.

వృషభం: కొత్తగా రుణాలు చేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. అనారోగ్య సూచనలు. ఎంత కష్టించినా ఫలితం కనిపించదు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.

మిథునం: ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. శ్రమ తప్పదు. పనుల్లో జాప్యం. కుటుంబబాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.

కర్కాటకం: నూతన ఉద్యోగయోగం. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. కళాకారులకు కొత్త అవకాశాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పురోగతి సా«ధిస్తారు.

సింహం: బంధువులతో విభేదాలు. అనారోగ్యం. కుటుంబంలో చికాకులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు గందరగోళంగా ఉంటాయి. దైవదర్శనాలు.

కన్య: పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో ఆదరణ. ఉద్యోగయత్నాలు సఫలం. విందువినోదాలు. యత్నకార్యసిద్ధి. ఆహ్వానాలు రాగలవు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.

తుల: మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు. దూరప్రయాణాలు. ఆరోగ్యభంగం. ఉద్యోగయత్నాలు మందగిస్తాయి. వ్యవహారాలలో ప్రతిబంధకాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిరాశ తప్పదు.

వృశ్చికం: వ్యతిరేకులు సైతం మిత్రులుగా మారతారు. భూ, గృహయోగాలు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అనుకూలం.

ధనుస్సు: రావలసిన  బాకీలు అందుతాయి. వ్యవహారాలలో విజయం. సంఘంలో గౌరవం. సోదరుల నుండి పిలుపు రావచ్చు. చర్చలు సఫలం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.

మకరం: కొన్ని వ్యవహారాలు ముందుకు సాగవు. అనుకోని ప్రయాణాలు. రుణఒత్తిడులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. నిరుద్యోగులకు కొంత నిరాశ. వ్యాపార,ఉద్యోగాలలో చిక్కులు. మానసిక అశాంతి.

కుంభం: వ్యవహారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ధనవ్యయం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. ఆలోచనలు కలసిరావు. ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

మీనం: దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అనుకూల మార్పులు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కేరళ క్రికెట్ లీగ్ వేలం.. కీర్తి ముస్తాబైందిలా! (ఫొటోలు)
photo 2

చీరలో శ్రుతి హాసన్.. ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)
photo 3

మోడ్రన్ దేవకన్యలా దివ్యభారతి.. చూసేందుకు రెండు కళ్లు సరిపోవు (ఫొటోలు)
photo 4

గోవాలో అల్లువారి కోడళ్లు.. సతీమణితో శిరీష్‌ సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. ప్రియాంక చోప్రా గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా ? (ఫొటోలు)

Video

View all
Harish Rao Family Visit Tirumala 1
Video_icon

తిరుమలలో హరీష్ రావు ఫ్యామిలీ
YSRCP Rayana Bhagya Lakshmi Fires On TDP Government 2
Video_icon

నడిరోడ్డుపై మహిళను.. ఛీ..ఛీ.. టీడీపీపై రాయన భాగ్యలక్ష్మి ఫైర్
Heavy Earthquake In Mexico City 3
Video_icon

భారీ భూకంపం.. బిల్డింగులు ఎలా కూలిపోయాయో చూడండి
YS Jagan Congratulations To Skyroot Aerospace Scientists 4
Video_icon

విక్రమ్ -1 రాకెట్ ప్రయోగం సక్సెస్ పై YS జగన్ హర్షం
Today Gold And Silver Rates 5
Video_icon

మళ్లీ షాకిచ్చిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు తులం ఎంతంటే?
Advertisement
 