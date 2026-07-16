 ఈ రాశి వారికి భూ, గృహయోగాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 16-07-2026 In Telugu | Sakshi
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Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి భూ, గృహయోగాలు

Jul 16 2026 3:06 AM | Updated on Jul 16 2026 3:06 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 16-07-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, తిథి: శు.విదియ ప.11.48 వరకు, తదుపరి తదియ,నక్షత్రం: ఆశ్లేష రా.11.49 వరకు, తదుపరి మఖ, వర్జ్యం: ప.1.08 నుండి 2.39 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.56 నుండి 10.47, వరకు తదుపరి ప.3.06 నుండి 3.58 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.10.15 నుండి 11.48 వరకు, జగన్నాథ రథయాత్ర.

సూర్యోదయం : 5.36
సూర్యాస్తమయం : 6.34
రాహుకాలం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
యమగండం : ఉ.6.00 నుండి 7.30 వరకు 

మేషం... శ్రమ మరింత పెరుగుతుంది. పనుల్లో అవరోధాలు. కొన్ని విలువైన వస్తువులు చేజార్చుకుంటారు. అనారోగ్యం. మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో గందరగోళం.

వృషభం..... దూరపు బంధువుల కలయిక. విందువినోదాలు. యత్నకార్యసిద్ధి. ఉద్యోగయోగం. భూ, గృహయోగాలు. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యవహార విజయం. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి.

మిథునం... వ్యవహారాలలో అవరోధాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. అనారోగ్యం. కుటుంబంలో చిక్కులు. ఖర్చులు అధికం. దూరప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు.

కర్కాటకం..... దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తీరతాయి. ఆప్తులు, బంధువులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. మీసేవలకు గుర్తింపు రాగలదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ధనప్రాప్తి.

సింహం.... రాబడి అంతగా కనిపించదు. ఆస్తి వివాదాలు. బంధువులతో స్వల్ప వివాదాలు. ఆరోగ్యసమస్యలు. వ్యవహారాలలో ప్రతిబంధకాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.

కన్య...... పనులు మరింత వేగంగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి ఆహ్వానాలు. విందువినోదాలు. ముఖ్య నిర్ణయాలు. ఆలయ దర్శనాలు. ఉద్యోగలాభం.. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు కొత్త హోదాలు.

తుల... ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధనలాభం.బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. సోదరులతో సఖ్యత. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు.

వృశ్చికం... పనులలో అవాంతరాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. దేవాలయ దర్శనాలు. కష్టమే తప్ప ఫలితం ఉండదు. కుటుంబంలో కొత్త సమస్యలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు.

ధనుస్సు..... రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. అనారోగ్యం. శ్రమ తప్ప ఫలితం ఉండదు. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యవహారాలలో జాప్యం.  వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకోని మార్పులు.

మకరం... పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన. అతి ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు  విద్యావకాశాలు . వృత్తి, వ్యాపారాలలో పురోగతి.

కుంభం... సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. నూతన ఉద్యోగ, విద్యావకాశాలు. ప్రముఖుల పరిచయం. శుభవార్తా శ్రవణం. ప్రముఖుల పరిచయాలు. వాహనయోగం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకూలత.

మీనం..... రాబడికి మించి ఖర్చులు. వ్యయప్రయాసలు. బంధువులతో తగాదాలు. అనారోగ్యం. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా సమస్యలు.  వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.

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