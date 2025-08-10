గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం,దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం, తిథి: బ.పాడ్యమి ప.12.49 వరకు, తదుపరి విదియ, నక్షత్రం: ధనిష్ఠ ప.3.33 వరకు, తదుపరి శతభిషం, వర్జ్యం: రా.10.38 నుండి 12.12 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.4.44 నుండి 5.36 వరకు, అమృత ఘడియలు: లేవు.
సూర్యోదయం : 5.44
సూర్యాస్తమయం : 6.27
రాహుకాలం : సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
మేషం... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. ధన, వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. ఆలయదర్శనాలు. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగులకు హోదాలు.
వృషభం.. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు. ఆకస్మిక ధనలాభం. అప్రయత్న కార్యసిద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి.
మిథునం.... శ్రమ పెరుగుతుంది. పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు. మానసిక అశాంతి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.
కర్కాటకం..... వ్యవహారాలలో అవరోధాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి.
సింహం.... కొత్త పనులకు శ్రీకారం. శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధనలాభం. దూరపు బంధువుల నుంచి ఆసక్తికర సమాచారం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకూలత.
కన్య.... ఉద్యోగయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పనుల్లో విజయం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. బంధువులతో సఖ్యత. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ముందడుగు వేస్తారు.
తుల.... మిత్రులతో కలహాలు. రుణయత్నాలు. దూరప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా సమస్యలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరాశాజనకంగా ఉంటాయి.
వృశ్చికం..... పనుల్లో ఆటంకాలు. దుబారా ఖర్చులు. వ్యయప్రయాసలు. బంధువులతో విభేదాలు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు. ఉద్యోగమార్పులు.
ధనుస్సు... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. ఆర్ధిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి.
మకరం..... రుణాలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబంలో చికాకులు. అనారోగ్యం. బంధువులతో విభేదాలు. శ్రమాధిక్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.
కుంభం... ఆకస్మిక ధనలాభం. యత్నకార్యసిద్ధి. పలుకుపడి పెరుగుతుంది. వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. దైవదర్శనాలు. వృత్తి,వ్యాపారాలలో పురోగతి.
మీనం.. రాబడికి మించి ఖర్చులు. కుటుంబంలో సమస్యలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆరోగ్యభంగం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.