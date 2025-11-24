 చలిలో వెచ్చని టీ తాగుతున్న స్టార్‌ హీరోలు (ఫోటోలు) | AI Fan-Made Photos Of Kollywood And Tollywood Celebrities Photos Goes Viral | Sakshi
చలిలో వెచ్చని టీ తాగుతున్న స్టార్‌ హీరోలు (ఫోటోలు)

Nov 24 2025 11:59 AM | Updated on Nov 24 2025 12:54 PM

AI Photos in Tollywood Stars1
1/16

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రభావం సినిమా పరిశ్రమపై ఎక్కువగానే ఉంటుంది

AI Photos in Tollywood Stars2
2/16

తమ అభిమాన హీరోలు, దర్శకులను ఏఐ సాయంతో ఒకచోటుకు చేరుస్తున్నారు

AI Photos in Tollywood Stars3
3/16

ప్రస్తుతం శీతాకాలం మొదలు కావడంతో ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టు ఇలా ఫోటోలు క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

AI Photos in Tollywood Stars4
4/16

ఒక ఫ్రేమ్‌లో చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్‌, బాలకృష్ణ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ టీ తాగుతున్నట్లు క్రియేట్‌ చేశారు.

AI Photos in Tollywood Stars5
5/16

ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు షోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

AI Photos in Tollywood Stars6
6/16

తమ హీరోలు అందరూ ఒకేచోట ఐఏ సాయంతో కనిపించడంతో ఫ్యాన్స్‌ సంతోషిస్తూ వాటిని షేర్‌ చేస్తున్నారు

AI Photos in Tollywood Stars7
7/16

AI Photos in Tollywood Stars8
8/16

AI Photos in Tollywood Stars9
9/16

AI Photos in Tollywood Stars10
10/16

AI Photos in Tollywood Stars11
11/16

AI Photos in Tollywood Stars12
12/16

AI Photos in Tollywood Stars13
13/16

AI Photos in Tollywood Stars14
14/16

AI Photos in Tollywood Stars15
15/16

AI Photos in Tollywood Stars16
16/16

# Tag
AI Tollywood Allu Arjun Prabhas Mahesh Babu Jr NTR
