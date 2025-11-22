 ఈ రాశివారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది, అనుకూల మార్పులు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 22 11 2025 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశివారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది, అనుకూల మార్పులు

Nov 22 2025 1:02 AM | Updated on Nov 22 2025 1:02 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 22 11 2025 In Telugu

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి: శు.విదియ ప.2.50 వరకు, తదుపరి తదియ, నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ ప.3.33 వరకు, తదుపరి మూల, వర్జ్యం: రా.12.18 నుండి 2.03 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.5.57 నుండి 7.38 వరకు, అమృత ఘడియలు: లేవు.

సూర్యోదయం :    6.12
సూర్యాస్తమయం    :  5.20
రాహుకాలం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు
యమగండం :  ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు 

మేషం: ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా సమస్యలు. సోదరులు,సోదరీలతో కలహాలు. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

వృషభం: కొత్త వ్యక్తులు పరిచయమవుతారు. ఆర్థికాభివృద్ధి. కొత్త విద్యావకాశాలు. ప్రముఖుల నుంచి ఆహ్వానాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు.

మిథునం: నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. సంఘంలో గౌరవం. వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూల మార్పులు.

కర్కాటకం: రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. ఆరోగ్య సమస్యలు. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.

సింహం: ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. రుణయత్నాలు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.

కన్య: ఆదాయం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. పనులు సకాలంలో పూర్తి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తినిస్తాయి.

తుల: వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు. రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబంలో చికాకులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.

వృశ్చికం: పరిచయాలు పెరుగుతాయి. కార్యక్రమాలు సకాలంలో పూర్తి. వాహనయోగం. చర్చలు సఫలం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు.

ధనుస్సు: ఆర్ధిక లావాదేవీలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. శ్రమ పెరుగుతుంది. పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆలయ దర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో గందరగోళం.

మకరం: కొత్త వ్యక్తులు పరిచయం. శుభవార్తలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యాపారులకు లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగస్తులు పనిభారం నుంచి బయటపడతారు.

కుంభం: శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన. విందువినోదాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి.

మీనం: అనుకున్న పనుల్లో అవాంతరాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు. సోదరులు నుంచి ఒత్తిడులు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి

