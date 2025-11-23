శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి: శు.తదియ సా.4.33 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం: మూల సా.5.43 వరకు, తదుపరి పూర్వాషాఢ, వర్జ్యం: ప.3.58 నుండి 5.43 వరకు, తదుపరి తె.4.03 నుండి 5.50 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.3.51 నుండి 4.34 వరకు, అమృత ఘడియలు: ఉ.10.44 నుండి 12.30 వరకు.
సూర్యోదయం : 6.12
సూర్యాస్తమయం : 5.20
రాహుకాలం : సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
మేషం: మానసిక అశాంతి. పనులు ముందుకు సాగవు. దూరప్రయాణాలు. సోదరులతో మాటపట్టింపులు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరాశ కలిగించవచ్చు.
వృషభం: పనులు మధ్యలో వాయిదా. శ్రమాధిక్యం. బంధువర్గంతో తగాదాలు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తారు. ధనవ్యయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో లేనిపోని చికాకులు.
మిథునం: కొత్త వ్యవహారాలు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి పిలుపు రావచ్చు. ఆకస్మిక ధనలాభం. ఉద్యోగాలు దక్కుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు.
కర్కాటకం: పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సేవాకార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. బాకీలు కొన్ని వసూలవుతాయి. మిత్రుల చేయూత లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి.
సింహం: ఉద్యోగయత్నాలు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబంలో చికాకులు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది.
కన్య: శ్రమ తప్పదు. పనుల్లో కొంత జాప్యం. ఆర్థిక వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. బంధుమిత్రులతో కలహాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.
తుల: సన్నిహితులతో విభేదాలు తీరతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో పురోగతి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో వివాదాలు సర్దుకుంటాయి.
వృశ్చికం: పనుల్లో ఆటంకాలు. కొత్తగా రుణాలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. బంధువులతో తగాదాలు. అనారోగ్యం. సోదరులతో కలహాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు గందరగోళంగా మారవచ్చు.
ధనుస్సు: వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. పాతజ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఆకస్మిక ధనలబ్ధి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. ఇంటర్వ్యూలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సజావుగా కొనసాగుతాయి.
మకరం: పనుల్లో ఏకాగ్రత అవసరం. నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. దూరప్రయాణాలు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబంలో సమస్యలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరాశాజనకంగా ఉంటాయి.
కుంభం: పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆస్తి వ్యవహారాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వాహనయోగం. సన్నిహితుల నుంచి ధనలాభం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొత్త ఆశలు.
మీనం: రుణబాధలు తొలగుతాయి. ఆప్తులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. నూతన పరిచయాలు. సంఘంలో గౌరవం. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు అధిగమిస్తారు.