 ఈ రాశి వారికి నూతన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 07-08-2025 In Telugu
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి నూతన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి

Aug 7 2025 5:31 AM | Updated on Aug 7 2025 6:28 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 07-08-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం, తిథి: శు.త్రయోదశి ప.1.27 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ ప.2.09 వరకు, తదుపరి ఉత్తరాషాఢ,వర్జ్యం: రా.10.28 నుండి 12.08 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.59 నుండి 10.49 వరకు, తదుపరి ప.3.02 నుండి 3.52 వరకు,అమృత ఘడియలు: ఉ.9.01 నుండి 10.44 వరకు.

సూర్యోదయం : 5.44
సూర్యాస్తమయం :  6.28
రాహుకాలం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
యమగండం :  ఉ.6.00 నుండి 7.30 వరకు 

మేషం... సన్నిహితులతో కలహాలు. రుణయత్నాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతగా అనుకూలించదు. వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

వృషభం... పనుల్లో అవాంతరాలు. రుణాలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. అనారోగ్యం. బంధువులతో తగాదాలు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు చికాకు పరుస్తాయి.

మిథునం..... పనులో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. నూతన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.

కర్కాటకం... సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో మీదే పైచేయిగా ఉంటుంది. దైవదర్శనాలు.

సింహం..... కుటుంబంలో సమస్యలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. బంధువుల కలయిక. అనారోగ్యం. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.

కన్య..... శ్రమకు ఫలితం కనిపించదు. ఆస్తి వివాదాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరాశ.

తుల..... పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యవహారాలలో పురోగతి. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో వివాదాలు సర్దుకుంటాయి.

వృశ్చికం..... పనులలో అవాంతరాలు. ధనవ్యయం. కుటుంబంలో కొత్త సమస్యలు.ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ పరుస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో వివాదాలు.

ధనుస్సు..... బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.

మకరం... కష్టపడ్డా ఫలితం కనిపించదు. భూవివాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి.

కుంభం... వ్యవహారాలలో పురోగతి. ఆస్తి వివాదాలు తీరతాయి. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళం తొలగుతుంది.

మీనం..... కొత్త పరిచయాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. ఆస్తి వివాదాలు తీరతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.

