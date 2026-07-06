 ఈ రాశి వారికి ధన, వస్తులాభాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 06-07-2026 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ధన, వస్తులాభాలు

Jul 6 2026 3:01 AM | Updated on Jul 6 2026 3:01 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 06-07-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, నిజ జ్యేష్ఠ మాసం, తిథి: బ.షష్ఠి ఉ.9.38 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం: పూర్వాభాద్ర ప.12.55 వరకు, తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర, వర్జ్యం: రా10.28 నుండి 12.03 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.12.29 నుండి 1.21 వరకు, తదుపరి ప.3.05 నుండి 3.57 వరకు, అమృత ఘడియలు: లేవు.

సూర్యోదయం : 5.33
సూర్యాస్తమయం : 6.35
రాహుకాలం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
యమగండం : ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు 

మేషం....  శ్రమ కొంత పెరుగుతుంది. పనుల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు. బంధువర్గంతో తగాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వ్యాపారాలు,  ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.

వృషభం...  నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. నూతన పరిచయాలు.  వ్యాపారాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో హోదాలు.

మిథునం...  పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆత్మీయుల నుంచి ముఖ్య సందేశం. ఆకస్మిక ధనలాభం. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు,  ఉద్యోగాలలో చికాకులు తొలగుతాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.

కర్కాటకం...  రుణయత్నాలు సాగిస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్యం. సోదరులతో విభేదాలు. వ్యాపారాలలో ఆటుపోట్లు. ఉద్యోగాలలో వివాదాలు.

సింహం.....  మిత్రులతో విభేదాలు. స్వల్ప అనారోగ్యం. కుటుంబంలో సమస్యలు. దూరప్రయాణాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.

కన్య.....  ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

తుల....  కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవర్తమానాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తినిస్తుంది. ఉద్యోగావకాశాలు దక్కుతాయి. సంఘంలో  పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత.

వృశ్చికం.....  కుటుంబసమస్యలు. స్వల్ప అనారోగ్యం. పనుల్లో కొంత జాప్యం. సోదరుల కలయిక. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు. ఉద్యోగాలలో పొరపాట్లు.

ధనుస్సు.......  చేపట్టిన వ్యవహారాలు ముందుకు సాగవు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. దైవదర్శనాలు. ఆరోగ్యసమస్యలు.  వ్యాపారాలు సామాన్యం. ఉద్యోగాలలో కొన్ని చిక్కులు.

మకరం......  ధన, వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. ఇంటాబయటా ప్రోత్సాహం. ఉద్యోగయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొంత పురోగతి సాధిస్తారు.

కుంభం.......  శ్రమ మరింత తప్పదు. పనులలో ఆటంకాలు. సోదరుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలలో నిరాశ చెందుతారు. ఉద్యోగాలలో కొత్త వివాదాలు. ధనవ్యయం.

మీనం....  పాత సంఘటనలు గుర్తుకు వస్తాయి. ధార్మిక కార్యక్రమాలలో  పాల్గొంటారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)
photo 2

ఎన్టీఆర్ బావమరిది కొత్త సినిమా గ్రాండ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఒకప్పటి హీరోయిన్ ఇప్పుడు షాకిచ్చేలా.. గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

కొండపాక శ్రీ సత్య సాయి సంజీవని ఆసుపత్రిలో విజయ్ దేవరకొండ (ఫొటోలు)
photo 5

బుల్లితెర భామ జ్యోతి పూర్వాజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Prashna Ravan Wife Sensational Video Over Ravan Morphing Video 1
Video_icon

ఆ మార్ఫింగ్ వీడియోలు ఏంటండీ.. ప్రశ్న రావణ్ భార్య సంచలనం వీడియో
Janatantram On AP Capital Row MAVIGUN Vs Amaravati 2
Video_icon

గేటెడ్ కమ్యూనిటీ.. గ్రేటర్ రాజధాని! అమరావతిలో అసలు జరుగుతుంది ఇదే.!
WMO Warning On El Nino Set To intensify 3
Video_icon

ఉగ్రరూపం దాల్చనున్న ఎల్ నినో.. WMO హెచ్చరిక
Natural Star Nani Injured In Paradise Movie Shooting 4
Video_icon

చేతికి బ్యాండేజ్.. నాని కి ఏం జరిగిందంటే.?
Why DMart Shares Fell After Q1 Update 5
Video_icon

డీమార్ట్ స్టాక్ భారీ పతనం.. ఒక్క అప్డేట్ తో వేల కోట్లు ఆవిరి
Advertisement
 